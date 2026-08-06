Atenție de unde cumperi rovinieta! CNAIR avertizează că un portal din Ungaria, neautorizat, percepe costuri suplimentare

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a identificat în mediul online un portal deţinut de Enternova Kft. din Ungaria, care nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare (rovinietă).

„Atragem atenţia că, la achiziţionarea unei roviniete prin intermediul acestui site, utilizatorii achită, pe lângă tariful de utilizare reglementat, un cost suplimentar pentru rovinieta cu valabilitate de 12 luni, astfel: autoturisme - 76 euro, respectiv cu 26 euro (52%) peste tariful legal de 50 euro; vehicule destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de cel mult 3,5 tone - 144,5 euro, respectiv cu 30,5 euro (26,75%) peste tariful legal de 114 euro; microbuze pentru transport persoane cu cel mult 8+1 locuri şi autorulote/caravane - 143 euro, respectiv cu 93 euro (186%) peste tariful legal de 50 euro; rulote şi remorci cu MTMA de cel mult 1,5 tone - 79 euro, deşi pentru aceste categorii de vehicule nu este prevăzut un tarif distinct de rovinietă”, transmite CNAIR.

Reprezentanții companiei precizează că OG nr. 15/2002 nu stabileşte tarife distincte de rovinietă pentru microbuzele destinate transportului de persoane cu cel mult 8+1 locuri, acestea fiind încadrate în categoria autoturismelor, autorulote, rulote, remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată.

De asemenea, portalul https://evignet24.eu încasează tarife şi pentru vehicule care nu sunt prevăzute în legislaţia naţională.

Editor : A.P.