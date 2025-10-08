Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, miercuri, că au început lucrările propriu-zise la tunelul Robeşti, amplasat pe secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) a Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Acesta are 900 de metri lungime, iar pe anumite zone se va apela la dinamitare subterană.

„Au început lucrările propriu-zise la tunelul Robeşti, amplasat pe secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)! Tunelul Robeşti va avea o lungime de 900 m, este construit cu metoda austriacă iar pe anumite porţiuni, unde a fost identificată rocă dură se va apela inclusiv la dinamitare subterană”, a transmis, miercuri, directrul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, asocierea de constructori turci (Mapa – Cengiz) este mobilizată pe acest sector al şantierului, pentru această fază, cu 30 de muncitori şi 10 utilaje specializate.

„Pe măsură ce activităţile vor evolua, numărul muncitorilor şi al utilajelor va creşte proporţional. Pe întreaga secţiune vor fi construite 7 tuneluri, din care cel mai lung va fi cel de la Câineni (1.520 m)”, a mai transmis Pistol.

Contractul pentru construcţia secţiunii 2 (31,33 km) a autostrăzii Sibiu – Piteşti are o valoare de 4,25 miliarde, este finanţat prin Programul Transport (Fonduri Europene Nerambursabile) şi trebuie finalizat în anul 2028.

Stadiu fizic al lucrărilor pe întregul şantier se apropie de 7%.

Editor : C.S.