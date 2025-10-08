Live TV

Video Au început lucrările la tunelul Robești de pe A1 Sibiu-Pitești, care va avea 900 de metri lungime. Imagini cu săpăturile în munte

Data publicării:
tunelul Robești de pe A1 Sibiu-Pitești,
Foto: Captură video Facebook

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, miercuri, că au început lucrările propriu-zise la tunelul Robeşti, amplasat pe secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) a Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Acesta are 900 de metri lungime, iar pe anumite zone se va apela la dinamitare subterană.

„Au început lucrările propriu-zise la tunelul Robeşti, amplasat pe secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)! Tunelul Robeşti va avea o lungime de 900 m, este construit cu metoda austriacă iar pe anumite porţiuni, unde a fost identificată rocă dură se va apela inclusiv la dinamitare subterană”, a transmis, miercuri, directrul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, asocierea de constructori turci (Mapa – Cengiz) este mobilizată pe acest sector al şantierului, pentru această fază, cu 30 de muncitori şi 10 utilaje specializate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Pe măsură ce activităţile vor evolua, numărul muncitorilor şi al utilajelor va creşte proporţional. Pe întreaga secţiune vor fi construite 7 tuneluri, din care cel mai lung va fi cel de la Câineni (1.520 m)”, a mai transmis Pistol.

Contractul pentru construcţia secţiunii 2 (31,33 km) a autostrăzii Sibiu – Piteşti are o valoare de 4,25 miliarde, este finanţat prin Programul Transport (Fonduri Europene Nerambursabile) şi trebuie finalizat în anul 2028.

Stadiu fizic al lucrărilor pe întregul şantier se apropie de 7%.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
1
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
3
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
inundatii
4
Ciclonul Barbara trece peste România. Mașini luate de ape în Constanța, drumuri închise...
Cindy Joyce Tenesso
5
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să ia o clientă din...
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Digi Sport
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
raw drona inundatii silistea 081025 _3__00078
De ce nu toate zonele sunt afectate la fel de codul roșu...
contor curent facturi energie
Scumpirea energiei a dus la o discuție în ANRE privind aplicarea...
2025-06-23-8331
Reducerea numărului de parlamentari la 300, o promisiune veche...
Investigate a home fuse box during a power outage. Blackout concept
Șeful ANRE: Să vorbim despre faptul că sistemul energetic este în...
Ultimele știri
Rusia a aprobat retragerea din acordul cu SUA privind plutoniul nuclear. „Casa Albă a luat recent o serie de măsuri anti-rusești”
Incendiu puternic în Capitală. Mai multe locuințe au luat foc. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale
Un rus a fost trimis în judecată pentru că a cântat un cântec în ucraineană: „Trebuie să ridici în slăvi Rusia”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Accident A1
Momentul în care șoferul unei autoutilitare pierde controlul volanului. Accident pe A1 surprins cu o cameră de bord
Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România.
Circulația pe Transfăgărășan a fost închisă temporar. Strat de zăpadă de 30 cm
Elicopter Sacramento
SUA: Un elicopter medical s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento. Trei persoane sunt în stare critică
autostrada 7 Ploieşti - Buzău
Un nou lot al Autostrăzii A7 Ploieşti - Buzău va fi deschis circulației. Când va începe recepția
Man hand counting money for a bribe or tips. Holding EURO banknotes on a blurred background, EURO currency
Un șofer a dat șpagă peste 52.000 de lei să scape de un dosar penal, dar a fost păcălit de un bărbat care se dădea polițist
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur a intrat în Scorpion și schimbă jocul pentru trei zodii până la final de octombrie. Val de magnetism...
Cancan
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta...
Fanatik.ro
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Mircea Lucescu a pus tunurile pe Horațiu Moldovan pe care nu l-a mai convocat la națională: „Nu s-a gândit la...
Adevărul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am...
Playtech
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii
Digi FM
O femeie a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc...
Digi Sport
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Șoferii care nu opresc cel puțin 15 minute într-o localitate din Elveția sunt amendați cu 100 de franci
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”