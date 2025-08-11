Încep lucrările subterane la metroul din Cluj. În primă fază, se va construi puțul de lansare a mașinilor care vor fora subteran cele două tuneluri pentru metrou.

Metroul de la Cluj a intrat în faza de forare subterană. Luni au început lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care vor fora în subteran cele două tuneluri pentru metrou.

Este o lucrare complexă, care presupune implicarea a peste 150 de proiectanți și ingineri. Se va lucra la o adâncime de 24 m, astfel încât cele două mașini de forat, „cârtițele”, să fie introduse bucată cu bucată și vor fi ulterior asamblate în subteran, iar după aceea vor începe lucrările majore.

Au loc pregătiri concomitente pentru cele șapte stații din zonă, iar execuția proiectului se va desfășura în etape.

Lucrările de luni au început între stațiile doi și trei din comuna Florești, adică între stațiile „Teilor” și „Copiilor”, după care se vor face celelalte proceduri tehnice.

Primarul Emil Boc a declarat luni că nu există niciun fel de probleme cu finanțarea. Sunt trei surse de finanțare: fonduri europene, bugetul național și certificate verzi. Avansul a fost achitat anul trecut.

Magistrala va avea 21 de km lungime, 19 stații subterane, un depou subteran, iar valoarea proiectului este de peste 2 miliarde de euro.

