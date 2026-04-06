Directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat luni, pe Facebook, că au început săpăturile la încă un tunel pe autostrada Sibiu-Pitești (A1).

„Autostrada Sibiu-Pitești (#A1): pe secțiunea 2 (Boița-Cornetu) au început săpăturile la încă un tunel! Boița 1 va avea două galerii în lungime de 264,23 m, pe sensul de mers Sibiu-Pitești (calea 2) și 246,71 m, pe sensul de mers Pitești-Sibiu (calea 1)”, a transmis Pistol pe Facebook.

Directorul CNAIR a mai precizat că „în paralel continuă lucrările la tunelul Robești (900 m) unde până acum au fost săpați 628 m în galeria dreaptă și 654 m în galeria stângă”.

De asemenea, în cadrul postării acesta mai arată că „secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri”.

„Contractul, finanțat prin Programul Transport (#PT) 2021-2027, are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA). Finalizarea celor două secțiuni montane ale A1, dintre Boița și Tigveni (68,73 km), va completa coridorul 4 Pan-european, care tranzitează România, între Constanța și Nădlac (850 km)”, a mai afirmat Pistol.

