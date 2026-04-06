Video Au început săpăturile la un nou tunel pe A1 Sibiu-Pitești. Imagini de pe șantierul autostrăzii care traversează Carpații

Directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat luni, pe Facebook, că au început săpăturile la încă un tunel pe autostrada Sibiu-Pitești (A1).

„Autostrada Sibiu-Pitești (#A1): pe secțiunea 2 (Boița-Cornetu) au început săpăturile la încă un tunel! Boița 1 va avea două galerii în lungime de 264,23 m, pe sensul de mers Sibiu-Pitești (calea 2) și 246,71 m, pe sensul de mers Pitești-Sibiu (calea 1)”, a transmis Pistol pe Facebook. 

Directorul CNAIR a mai precizat că „în paralel continuă lucrările la tunelul Robești (900 m) unde până acum au fost săpați 628 m în galeria dreaptă și 654 m în galeria stângă”.

De asemenea, în cadrul postării acesta mai arată că „secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri”.

„Contractul, finanțat prin Programul Transport (#PT) 2021-2027, are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA). Finalizarea celor două secțiuni montane ale A1, dintre Boița și Tigveni (68,73 km), va completa coridorul 4 Pan-european, care tranzitează România, între Constanța și Nădlac (850 km)”, a mai afirmat Pistol. 

Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Ce nume se sărbătoresc de Florii. Lista prenumelor care își serbează onomastica pe 5...
Fost șef AIEA și laureat al Premiului Nobel pentru Pace cere liderilor din Golf să-l...
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
Te-ar putea interesa și:
Directorul CNAIR, veşti bune de pe Autostrada Transilvania. Secțiuni terminate în proporție de 94%-98%
Investiție controversată în Balotești: un milion de euro pentru un pod care leagă două câmpuri
Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Ca să termine la timp, muncitorii au lucrat și pe timp de iarnă. Când ar urma să fie gata
Se fac ultimele pregătiri pentru deschiderea primilor 15,7 km din secţiunea 5 a autostrăzii Sibiu-Piteşti.
Guvernul a aprobat un împrumut de 500 de milioane de euro pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Cum vor fi folosiți banii
Lucrările pe sectorul Adjud–Răcăciuni al Autostrăzii Moldovei A7 au depășit 90%. Când se va deschide circulația
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan și pe miniștrii Energiei și...
Cele mai noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea...
„Toate elementele trebuie convenite astăzi”. Iranul și SUA au primit...
Tur diplomatic în perioada Summitului B9: Macron și Erdogan vor fi...
Ucraina a reluat controlul asupra a 480 de km pătraţi de teritoriu în ultimele două luni. Rusia continuă ofensiva de primăvară
Sfânta Lumină ajunge, sâmbătă, în România cu o cursă specială de la Ierusalim
Ucraina a distrus o fregată strategică a Rusiei, în cel mai recent atac asupra porturilor de la Marea Neagră, anunță Kievul
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar...
La ce prețuri se mai găsesc cazări pentru vacanța de Paște cu doar o săptămână înainte. Cât de afectat e...
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Dinamovistul Dănuț Lupu, aroganța supremă pentru Robert Niță, după Rapid – U Cluj 1-2: “V-a arestat Miliția...
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam...
Cele mai frumoase târguri de Paște din România, în 2026. Unde merită să ajungi anul acesta
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Un general ucrainean trădător, care a luptat de partea rușilor, a fost lichidat de trupele Kievului
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”