Live TV

AUR cere amânarea intrării în vigoare a platformei TollRo. „Sancțiunile sunt gata, sistemul nu”. Ce nereguli semnalează partidul

Data publicării:
tiruri pe autostrada
Sursă foto: UNTRR / Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Partidul AUR cere amânarea operaționalizării sistemului TollRo până la 1 aprilie 2027 și menținerea actualei roviniete până la recepționarea sistemului. Reprezentanții AUR afirmă că sistemul „nu a trecut de recepția calitativă” și că impactul asupra transportatorilor este major.

„De la 1 octombrie, rovinieta camioanelor de peste 3,5 tone este înlocuită de TollRo. Plată obligatorie și amenzi, deși sistemul nu a trecut de recepția calitativă. CNAIR semnalează erori majore, pilotarea publică a început abia pe 16 septembrie, iar recepția nu poate începe înainte de 14 octombrie. Cu toate acestea, statul merge înainte cu aplicarea sistemului. Răspunderea politică pentru modul în care a fost pregătită implementarea aparține Guvernului Bolojan.

Sancțiunile sunt gata, sistemul nu. Amenzile pot ajunge la de zece la douăzeci de ori, atunci când distanța nu poate fi stabilită, la 5.000 de lei plus 2.000 de lei tarif compensatoriu. CNAIR a cerut personal încă din martie și, pe 7 septembrie, amânarea aplicării până la 1 aprilie 2027. Critica AUR privește modul de implementare, nu principiul taxării în funcție de distanță”, se arată într-un comunicat transmis vineri de AUR.

Potrivit comunicatului, impactul asupra transportatorilor este major.

„Un camion Euro VI de peste 12 tone ajunge, la 100.000 km pe an, la un cost de 24.000–62.000 de lei, față de aproximativ 7.500 de lei pentru actuala rovinietă anuală pentru categoria F (≥ 12 t, minimum 4 axe). În funcție de traseu (drum național, drum expres și/sau autostradă), costul poate fi de trei până la peste opt ori mai mare, iar această factură nu rămâne la transportatori.

Costurile suplimentare pot ajunge în prețul materialelor de construcții, alimentelor și bunurilor de consum, într-un moment în care transportatorii suportă deja efectele scumpirii carburanților. În plus, jumătate din încasările din rovinietă și TollRo merg la bugetul de stat”, se mai arată în comunicat.

AUR semnalează și situația transportatorilor ucraineni.

„Trebuie clarificată înainte de 1 octombrie și situația transportatorilor ucraineni. Documentul arată că aceștia plătesc în prezent rovinieta și ar urma să plătească TollRo, dar acordul româno-ucrainean din 1996 conține o prevedere privind scutirea reciprocă de taxe de drum. MTI, MAE și CNAIR trebuie să spună fără echivoc ce regim se aplică. Transportatorii români nu trebuie dezavantajați printr-o aplicare inegală a regulilor.”

AUR cere amânarea operaționalizării sistemului.

„AUR propune amânarea TollRo până la 1 aprilie 2027, cu menținerea actualei roviniete până la recepționarea sistemului. Dacă termenul de 1 octombrie rămâne, propunerea este ca erorile nefrauduloase de aplicație, semnal sau sistem să nu fie sancționate până la 1 aprilie 2027, iar termenul de plată să fie de 15 zile, nu 72 de ore.

În același timp, AUR propune publicarea neconformităților și a contractului de implementare, folosirea banilor colectați pentru drumuri, introducerea motorinei profesionale permanente din 2027, reevaluarea tarifelor după șase luni și control egal pentru toate flotele, inclusiv la frontiera externă.

Poziția AUR este foarte clară: statul nu poate cere plata înainte de a pune la dispoziție un sistem funcțional și apoi să sancționeze transportatorii pentru propriile întârzieri”, potrivit sursei citate.

Etapa de testare a platformei TollRo, începută pe 15 septembrie, s-a încheiat, iar sistemul va deveni operațional pe 1 octombrie 2026, la ora 00:00, a anunțat vineri Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

De la această dată, rovinietele și tichetele de rută noi vor fi emise prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică, iar vehiculele de transport de marfă de peste 3,5 tone vor achita tariful TollRo în funcție de distanța parcursă. Rovinietele cumpărate anterior rămân valabile.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureșan.
1
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
sorin grindeanu
2
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
3
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe...
NmFmMTY4ZDdmNDAxNWM5ZGUyZmYwNTM0YjhkYmIwZA==.thumb
4
Rareş Bogdan: Recomand parlamentarilor din Platforma-Liberal Conservatoare să voteze...
cosmin andreica
5
Liderul Sindicatului Polițiștilor Europol, despre „Poliția unică”: „Comasările nu se...
FOTO A divorțat de CINCI ori și a făcut anunțul, după ce s-a afișat cu noua iubită cu 37 de ani mai tânără
Digi Sport
FOTO A divorțat de CINCI ori și a făcut anunțul, după ce s-a afișat cu noua iubită cu 37 de ani mai tânără
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
800484473_1074301132159849_4750143618637553002_n
CNAIR: Testarea TollRo s-a încheiat. Sistemul va funcționa de la 1 octombrie. Cum vor achita șoferii și transportatorii taxele de drum
Ghișee de plată a taxei de pod la Fetești.
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare, iar rovinieta va ține cont de cât poluează mașina
N23 SIMION DISCURS PLEN INAINTE DE VOT VO 220626_01596
Simion anunță că AUR nu votează Guvernul Siegfried Mureșan: „Nu ne doborâţi”
nicusor dan inquam octav ganea
Reacția lui Simion, întrebat de consultări la Cotroceni: „Un încurcă-lume”
Screenshot 2025-11-30 at 18.44.16
10.000 de lei amendă pentru oficialii care nu sărută steagul României de Ziua Drapelului. Ce prevederi noi aduce un proiect de lege AUR
Recomandările redacţiei
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
Cum va arăta Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Lista completă a...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu: „Tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în...
CLUJ-NAPOCA - EVENIMENT - RETRAGERE JUDECATOARE - 24 FEB 2026
Andrea Chiș, prima reacție după nominalizarea la Justiție: „Nu mă...
constantin toma
Constantin Toma: „Nu-l înţeleg pe Nicuşor Dan, care a ales să...
Ultimele știri
Expert electoral rus, arestat la Moscova după ce a analizat alegerile câștigate de partidul lui Putin. Este acuzat de trafic de droguri
Cu ce priorități va merge Burduja la audierile din Parlament: „Siguranța aprovizionării, prețuri accesibile și energie curată”
Liga Națiunilor. Suedia – România, primul joc oficial pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecţioner. Surprize în primul 11
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii dau lovitura până la sfârșitul lui septembrie 2026. Norocul se întoarce de partea lor
Cancan
BREAKING 🔴 Iosif a fost găsit mort. Polițiștii au refăcut traseul micuțului
Fanatik.ro
Sabin Ilie, reacție virală înainte de meciul „tricolorilor” cu Suedia: „Naționala României e ca programul...
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Reghecampf a revenit la FCSB, dar tunisienii îl blochează: suma uriașă pe care o cer pentru a-l lăsa să plece
Adevărul
Domul de căldură ar putea ajunge în România în octombrie. Cât de mult vor crește temperaturile și unde ar...
Playtech
De ce există atât de multe localități numite Slobozia în România. Ce însemna cuvântul în urmă cu sute de ani
Digi FM
Nicușor Dan nu știa că sărutul cu Mirabela Grădinaru va ajunge pe TikTok: "Nu am dat aprobare pe așa ceva"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Soția lui Michael Schumacher a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Nici măcar un cuvânt”
Pro FM
Fiica lui David Bowie, mărturisiri despre coșmarul prin care a trecut când tatăl ei se stingea de cancer: „Mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney, devastat după moartea lui Presley Gerber. Actorul îl considera ca un al doilea fiu
Adevarul
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care rămân fără pensie dacă nu depun un document? Mai au la dispoziție doar 5 zile
Digi FM
S-a prăbușit în lacrimi pe scenă. Cine este Nene Royal, adolescenta din Thailanda care a câștigat „America’s...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creier în secunda în care "adormim" sub anestezie generală. Misterul pe care oamenii de...
Digi Animal World
Îți plimbi câinele pe lângă lacuri? Pericolul mortal pe care nu trebuie să-l ignori: „Poate fi fatal în...
Film Now
Nicolas Cage, de nerecunoscut în rolul legendei NFL John Madden. Cum arată actorul în noul film biografic
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...