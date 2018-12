Austria spune „nu” transportatorilor est-europeni

Propunerile de compromis ale preşedinţiei austriece a Consiliului Uniunii Europene cu privire la Pachetul Mobilitate I (rutieră) nu sunt acceptabile, din punctul de vedere al intereselor României.



Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Şova, a participat la reuniunea Consiliului UE Transport, Telecomunicaţii, Energie (TTE) desfăşurată la Bruxelles, sub preşedinţia austriacă a Consiliului Uniunii Europene (PRES AT), pe agenda discuţiilor regăsindu-se subiecte precum: Pachetul mobilitate I (rutieră), Pachetul mobilitate II privind transportul combinat de mărfuri şi Pachetul de mobilitate III privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere.



"Pentru România, cele mai sensibile aspecte din pachet rămân: întoarcerea acasă a vehiculului şi a conducătorului auto, odihna în cabina vehiculului, cabotajul şi regulile speciale de detaşare şi apreciem că ar trebui depuse toate eforturile necesare în cadrul acestei reuniuni pentru îmbunătăţirea textelor actuale. Deşi este de dorit obţinerea abordării generale pe pachet, aceasta nu ar trebui totuşi să se realizeze în orice condiţii", a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Şova, la dejunul de lucru pe tema Pachetului Mobilitate I, informează Agerpres.ro.



Propunerile de compromis ale PRES AT în forma actuală, cel puţin prin raportare la aspectele sensibile din pachet, nu sunt acceptabile din perspectiva obiectivelor şi intereselor României, a precizat ministrul Transporturilor.



"Pentru a putea susţine obţinerea abordării generale este nevoie ca PRES AT să prezinte soluţii reale şi echilibrate de compromis, care să ne ofere suficiente garanţii că modificarea legislaţiei în vigoare nu vizează introducerea unor bariere suplimentare de acces la ocupaţie şi la piaţă, a unor prevederi de natură să discrimineze operatorii de transport rutier în funcţie de statul membru de stabilirea şi/sau a unor prevederi care vor contribui la creşterea nejustificată a sarcinilor administrative şi financiare pentru întreprinderi", a explicat ministrul Lucian Şova.



Pachetul de mobilitate rutieră are ca scop armonizarea şi simplificarea regulilor aplicabile în transport, o mai bună implementare a acestora în toate statele membre, susţinerea echităţii sociale, reducerea impactului negativ al transportului rutier asupra mediului înconjurător şi încurajarea inovaţiei.

Care este miza disputelor

Invocând faptul că firmele de transport rutier din estul Europei ar practica un soi de dumping social, autoritățile de reglementare din țări precum Franța sau Belgia cer ca șoferii estici să nu doarmă în cabinele special amenjate la bordul camionelor (ci la hotel) și cer să se reîntoarcă periodic în țările în care există sediul firmei. Țările estice, in special Polonia și România au acuzat că se dorește astfel scoaterea lor din competiție.

Problema este însă că inclusiv sindicatele din transporturile rutiere din România acuză condițiile dificile de viață la bordul vehiculelor. Mai mult firme din vestul Europei deschid în România filiale și angajează de aici conducători auto, plătiți ca în estul Europei, care însă practică operațiuni de transport în vest.

Etichete:

,

,

,