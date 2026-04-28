Autoritatea pentru Reformă Feroviară a semnat contractul pentru achiziția a 12 trenuri electrice pe hidrogen de la Siemens

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a semnat marţi cu Asocierea Siemens Mobility contractul pentru achiziţia a 12 trenuri electrice alimentate cu hidrogen, în valoare totală de peste 1,134 miliarde de lei, fără TVA, echivalentul a 229,328 milioane de euro, a anunţat ARF într-o postare pe Facebook.

Contractul include atât livrarea celor 12 automotoare de scurt parcurs, cât şi mentenanţa acestora pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 15 ani, fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

„Astăzi, 28 aprilie 2026, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), a fost încheiat contractul de achiziţie pentru trenurile electrice alimentate cu hidrogen (RE-H) noi, între Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), în calitate de autoritate contractantă, şi asocierea Siemens Mobility, formată din: Siemens Mobility SRL, Siemens Mobility GmbH, Siemens Mobility Austria GmbH, în calitate de furnizor. Cele două părţi semnatare au fost reprezentate de preşedintele ARF, Claudiu-Marinel Mureşan, respectiv de directorul general Siemens Mobility România, Emil Gabriel Voinea”, se arată în postarea ARF.

Finanţarea proiectului va fi asigurată prin Programul Transport 2021-2027, iar cofinanţarea de la bugetul de stat.

Potrivit sursei citate, termenul de livrare al primei rame este de 24 de luni de la semnarea contractului, iar livrarea întregului lot de 12 rame se va efectua în termen de 36 de luni, la care se adaugă perioada de mentenanţă de 15 ani. Astfel, primele rame vor ajunge în România pentru a fi testate şi omologate în a doua jumătate a anului 2028, iar pasagerii români se vor putea bucura de acestea în primăvara anului 2029.

„Prin acest contract, nu cumpărăm doar trenuri - schimbăm direcţia transportului feroviar din România. Trenurile pe hidrogen înseamnă tehnologie curată, eficienţă şi o soluţie concretă pentru rutele neelectrificate, acolo unde până acum opţiunile au fost limitate. Şi avem destule astfel de rute. România nu mai stă pe margine, ci intră în rândul ţărilor care construiesc viitorul mobilităţii. Este un pas curajos, dar necesar, prin care demonstrăm că putem aduce inovaţia europeană acasă şi o putem transforma în beneficii reale pentru oameni”, a transmis preşedintele ARF, Claudiu-Marinel Mureşan.

La rândul său, directorul general Siemens Mobility România, Emil Voinea, a precizat că trenurile moderne şi confortabile care fac obiectul contractului semnat vor contribui la creşterea şi îmbunătăţirea traficului interurban şi regional, subliniind totodată că acestea reprezintă un pas concret către un transport feroviar mai sustenabil, cu beneficii deja demonstrate în reducerea emisiilor de CO2.

Ramele electrice sunt compuse din două vagoane şi asigură 131 de locuri pe scaune. Unităţile sunt prevăzute cu sistem de semnalizare şi siguranţă ETCS nivel 2, precum şi cu sistemul naţional PZB 90. Din punct de vedere al confortului pasagerilor, ramele dispun de sisteme de climatizare, reţea Wi-Fi la bord, prize de 220 V, spaţii dedicate pentru bagaje voluminoase, spaţii pentru biciclete, zonă specială pentru scaune rulante (persoane cu mobilitate redusă), ferestre cu construcţie specială, care permit trecerea semnalului de telefonie mobilă.

ARF subliniază că, potrivit HG 1453 din 8 decembrie 2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022-11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, automotoarele electrice alimentate cu hidrogen vor fi atribuite în mod temporar către doi din cei şase operatori de transport feroviar (OTF), care au încheiat contracte de servicii publice pentru transportul feroviar de călători în perioada decembrie 2022 - 11 decembrie 2032 (CSP 2022 - 2032).

Astfel, în conformitate cu prevederile Metodologiei de alocare a materialului rulant nou achiziţionat, cele 12 RE-H vor fi distribuite astfel: CFR Călători - 10 trenuri electrice alimentate cu hidrogen (RE-H), respectiv 2 RE-H pe ruta Bucureşti N. - Târgovişte, 1 RE-H pe ruta Piteşti -Curtea de Argeş, 3 RE-H pe ruta Bucureşti N. - Piteşti - Craiova, 1 RE-H pe ruta Bucureşti Nord - Aeroport Henri Coandă, 3 RE-H pe ruta Bucureşti Nord - Piteşti, iar Transferoviar - 2 RE-H, distribuite astfel: 1 RE-H pe ruta Bucureşti N. - Târgovişte, 1 RE-H pe ruta Bucureşti Nord - Aeroport Henri Coandă.

Şi Siemens Mobility a anunţat marţi, într-un comunicat de presă, că a fost selectată de ARF pentru livrarea a 12 rame electrice multiple cu două vagoane, alimentate cu hidrogen, bazate pe platforma Mireo Plus H, contractul marcând primul proiect de trenuri cu hidrogen din România şi unul dintre primele proiecte de acest tip din Europa Centrală şi Est.

„Suntem mândri să livrăm prima flotă de trenuri cu hidrogen pentru România. Cu Mireo Plus H, combinăm o platformă regională dovedită cu tehnologie de ultimă generaţie bazată pe hidrogen, permiţând operarea feroviară cu emisii zero pe liniile neelectrificate. Hidrogenul va juca un rol esenţial în atingerea neutralităţii climatice în Europa, iar acest proiect demonstrează clar cum inovaţia poate fi transpusă în soluţii feroviare fiabile şi atractive din punct de vedere economic”, a declarat Emil Voinea, CEO Siemens Mobility România, citat în comunicat.

Mireo Plus H este echipat cu un sistem de propulsie electrică bazat pe pile de combustie cu hidrogen, completat de baterii pentru stocarea energiei. Bateriile sunt încărcate fie prin sistemul cu pile de combustie, fie prin frânare regenerativă, asigurând o utilizare extrem de eficientă a energiei şi emisii locale zero în timpul operării. Conceptul vehiculului a fost optimizat pentru a reduce semnificativ greutatea, complexitatea componentelor, consumul de energie şi costurile de mentenanţă.

Trenurile destinate României sunt bazate pe platforma Siemens Mireo şi sunt configurate ca rame articulate cu două unităţi, cu o viteză maximă de operare de 120 km/h. Proiectate pentru operare cu un singur mecanic, vehiculele sunt bidirecţionale şi ideale pentru serviciile regionale de transport de călători. Fiecare ramă oferă 131 de locuri fixe şi 5 locuri rabatabile. Trenurile pot circula în tracţiune multiplă, cu până la două unităţi cuplate, oferind flexibilitate pentru cerinţele actuale şi viitoare de operare.

Vehiculele vor fi echipate cu sistemul de protecţie a trenului PZB (control intermitent al trenului) şi cu ETCS - Sistemul European de Control al Trenurilor, asigurând conformitatea cu standardele europene de siguranţă şi interoperabilitate.

Pe lângă livrarea trenurilor, contractul include un pachet complet de mentenanţă pe o durată de 15 ani, cu opţiune de extindere pentru încă 15 ani. Activităţile de mentenanţă vor fi realizate local, în România, inclusiv într-un depou dedicat din Bucureşti, de către personal Siemens Mobility.

„Mentenanţa va fi susţinută de soluţiile digitale Railigent X pentru managementul flotei şi al mentenanţei, concepute pentru optimizarea disponibilităţii trenurilor şi extinderea duratei de viaţă a componentelor şi bateriilor. Pachetul de servicii oferă o soluţie integrată end to end, care include mentenanţă preventivă şi corectivă, revizii generale, responsabilitate completă ca Entity in Charge of Maintenance (ECM) şi furnizare continuă de materiale, asigurând o disponibilitate optimă a trenurilor şi o exploatare fiabilă şi fluentă. Prin înlocuirea materialului rulant diesel, noile trenuri cu hidrogen vor contribui la reducerea semnificativă a emisiilor şi a zgomotului în transportul feroviar regional, sprijinind obiectivele de sustenabilitate şi climă ale României”, se subliniază în comunicat.

Siemens Mobility este o companie administrată independent în cadrul Siemens AG. În calitate de lider în soluţii de transport inteligent de peste 175 de ani, Siemens Mobility îşi dezvoltă constant portofoliul prin inovaţie. Domeniile sale principale de activitate includ material rulant, automatizare şi electrificare feroviară, un portofoliu complet de software, sisteme la cheie, precum şi servicii asociate.

