Autoritățile unui județ iau în calcul introducerea unei „roviniete” pentru camioane

Data publicării:
coloana de camioane
Conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Vâlcea intenţionează să introducă o taxă de drum pentru maşinile de mare tonaj care circulă pe drumurile judeţene.

Preşedintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunţat, marţi, că deja lucrează la un material în acest sens, nemulţumit fiind că unii transportatori nu respectă limitele de tonaj şi mai multe drumuri din judeţ au fost deteriorate, relatează Agerpres.

„Aşa se face că DJ 678 a fost deteriorat în anumite zone, iar DJ 678 A, la fel. Lucrăm, şi să nu vă mire, la un material prin care vom introduce rovinietă, adică taxă pentru cei care fac transport greu pe drumurile judeţene, pentru că aceia care strică trebuie să plătească”, a afirmat Rădulescu, la şedinţa de marţi a forului judeţean.

El a solicitat atât agenţilor de la serviciul judeţean de poliţie rutieră, cât şi angajaţilor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Vâlcea să fie mai vigilenţi şi să depisteze maşinile cu încărcătură peste limitele legale.

„Fac precizarea că aceste controale nu sunt dispuse pentru conducătorii de autoturisme. Aceste controale se fac pentru cei care nu respectă legea şi merg cu depăşire de tonaj şi aşa mai departe. Ba mai mult, sunt câteva puncte pe DJ 678 A, în zona Munteni - atenţionez şi RAJDP-ul - unde se fac exploatări din albia râului şi se iese în asfalt cu mizerie. În alte ţări în care ne ducem, ne mirăm că cei care vin din câmp spală maşinile. În România nu se face. În România trebuie să stăm noi să păzim. Este păcat de munca dumneavoastră şi este păcat de oamenii care trebuie să meargă pe drumuri bune şi curate", a mai afirmat preşedintele CJ Vâlcea.

