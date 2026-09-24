Autostrada Braşov - Făgăraş intră în linie dreaptă. Când ar urma să înceapă lucrările

Autostrada Braşov-Făgăraş intră în linie dreaptă, după ce Guvernul a aprobat indicatorii tehnico – economici ai investiţiei, anunţă Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), care precizează că pasul următor este lansarea licitaţiei pentru lucrările de construcţie, fiind preconizat ca şantierul să înceapă în 2027.

Guvernul a aprobat, joi, indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Braşov-Făgăraş, investiţie în valoare de 9,3 miliarde de lei finanţată din fonduri europene, prin Programul Transport şi de la bugetul de stat. Proiectul va avea o lungime de 49,75 km, iar durata lucrărilor este estimată la 36 de luni.

„După ani de întârzieri şi promisiuni neonorate, statul român îşi asumă oficial construirea acestei legături rapide şi sigure a Braşovului la reţeaua naţională şi europeană de drumuri rapide. Urmează lansarea licitaţiei pentru lucrările de construcţie”, declară Horaţiu Cosma într-o postare pe Facebook.

Autostrada va avea 49,3 kilometri şi va lega Braşovul de Făgăraş. „De acolo, acest coridor de mare viteză către Sibiu şi mai departe spre vestul ţării şi al Europei este deja în construcţie”, spune Cosma.

Pe traseu vor fi construite trei noduri rutiere - Codlea Sud, Codlea Nord şi Şercaia, 49 de poduri, pasaje şi viaducte, 3 galerii acoperite de tip „cut and cover”, cu aproximativ 800 de metri în total, care vor avea şi rol de ecoducte, un spaţiu de servicii, o parcare de scurtă durată, precum şi un Centru de Întreţinere şi Coordonare.

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Secretarul de stat în MTI mai precizează că contractul pentru completarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea proiectului tehnic a fost semnat în august 2021. Studiul de fezabilitate trebuia realizat în 22 de luni, însă, în realitate, proiectul a avut nevoie de peste 5 ani pentru a ajunge în această etapă.

„Este o întârziere mult prea mare pentru un proiect de asemenea importanţă şi o întârziere pe care nu avem voie să o repetăm la următoarele etape. Acordul de Mediu a fost emis în luna iunie, iar de atunci am accelerat procedurile de avizare care ţin de Ministerul Transporturilor. Astăzi facem pasul decisiv la nivel guvernamental”, afirmă Cosma.

Acesta atrage atenţia că licitaţia de lucrări trebuie lansată cât mai rapid, astfel încât şantierul să înceapă în anul 2027. „Braşov - Făgăraş nu mai trebuie să rămână un proiect pe hârtie. După ani de întârzieri, trebuie să intre în sfârşit în faza de construcţie”, spune Cosma.

Guvernul a aprobat, miercuri, indicatorii tehnico - economici pentru Autostrada Braşov-Făgăraş. Această investiţie va contribui la îmbunătăţirea conectivităţii naţionale şi regionale, la dezvoltarea regiunii, fluidizarea traficului, creşterea siguranţei rutiere, scăderea poluării şi reducerea timpilor de transport, după cum informează Executivul.

Editor : A.P.