Drumul către Grecia ar putea fi mai rapid și mai sigur. În timp ce autoritățile de la noi fac studii de fezabilitate pentru a vedea cum ar putea scurta drumul de la București la Giurgiu, vecinii bulgari pun deja bazele unei autostrăzi până la Veliko Târnovo. De acolo, mai departe drumul va fi legat la rețeaua de autostradă care există deja.

2030 este un termen estimat pentru finalizarea autostrăzii de la Ruse până la Veliko Târnovo, acolo unde vom putea face legătura cu autostrada deja existentă din Bulgaria.

Însă realizarea depinde de CNAIR, care are în plan să construiască un nou pod mixt (cale ferată + rutier) peste Dunăre iar de la Giurgiu până la București compania vrea să creeze un drum de mare viteză pentru care se efectuează deja studii de fezabilitate care vor fi luate în calcul pentru decizia privind construirea unui drum expres sau a unei autostrăzi care să facă legătura cu centura A0 din jurul Bucureștiului. Iar, mai departe, legătura va fi cu A3, A7 până la Siret.

Editor : A.C.