Live TV

Autostrada Moldovei: sectorul Focșani - Adjud din A7 va fi deschis marți, de la ora 11:00

Data publicării:
600340870_835164326098377_1653381784432708574_n
Șantierul Autostrăzii Moldovei A7 Foto Facebook / Cristian Pistol

Sectorul de autostradă Focşani - Adjud, parte din Autostrada Moldovei, va fi deschis circulației publice marţi, 23 decembrie, la ora 11:00, a anunţat, luni, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

„Sectorul de autostradă Focşani - Adjud se deschide mâine, 23 decembrie 2025, la ora 11:00. Înainte de Crăciun se va circula pe încă 50 de kilometri din A7 (Autostrada Moldovei)”, a transmis Pistol.

Astfel, în 2025, au fost deschişi 195 de kilometri de autostradă, din cei 319 kilometri, pe A7.

„Economia Moldovei are acum o nouă perspectivă”, consideră şeful CNAIR.

După deschiderea de marți a acestui sector, se va putea circula neintrerupt Autostrada A7 între Ploieşti şi Adjud, pe aproximativ 196 km. A7 este conectată la Ploiești cu A3, care face legătura cu București.

Autostrada Moldovei A7 va avea în total 450 de km, de la Ploiești la Siret, granița cu Ucraina. De marți, 196 de kilometri vor fi dați în folosință, 140 kilometri se vor afla în lucru și aproape 115 km în licitație.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Viktor Orban
3
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
4
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
Digi Sport
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
autostrada in constructie
Șeful CNAIR: Înainte de Crăciun vom avea încă 50 de kilometri de autostradă, între Focşani şi Adjud
autostrada moldovei (a7)
Încă 50 de km din Autostrada Moldovei vor fi daţi în trafic „foarte curând”
spatiu servicii pe a1
CNAIR anunță noi spații de servicii pe autostrăzile din România. Trei dintre ele sunt pe Autostrada Moldovei
bgbazgb
Încă un lot din A7 se deschide astăzi. Șoferii vor putea circula pe autostradă de la București până la Focșani
ID295777_INQUAM_Photos_Casian_Mitu
Finanțare record prin SAFE: Autostrada Moldovei și industria de apărare, prioritățile anunțate de Bolojan
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan Bruxelles
„Lumea s-a schimbat”. Nicușor Dan, interviu în Politico: Interesele...
Screenshot 2025-12-22 at 10.13.10
Nicușor Dan a terminat prima rundă de dezbateri cu magistrații și a...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
Procurorii din CSM, replică pentru Nicușor Dan după anunțul...
atac cibenetic
Atac cibernetic de tip ransomware la Apele Române. Instituția spune...
Ultimele știri
Alina Gorghiu vrea ca președintele și ministrul Justiției să participe împreună la o ședință a CSM, „pentru un dialog onest”
Maia Sandu: Prioritatea absolută a politicii Republicii Moldova e aderarea la UE. Oana Țoiu: România, principalul susținător
Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi (PNL), renunță la demisie, după vizita pe care i-a făcut-o Ilie Bolojan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Fanatik.ro
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost...
Adevărul
Mii de bucureșteni așteaptă de ani recunoașterea unui drept garantat prin lege. Puțini știu că îl pot obține...
Playtech
Anunț Hidroelectrica înainte de sărbători: ce trebuie să faci până pe 26 decembrie ca să eviți facturile mari...
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
Pro FM
Hailey Bieber, seducătoare pe plajă, întinsă pe nisip. În costum de baie, într-o apariție solară înainte de a...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Cum va arăta 2026, potrivit astrologiei indiene. Rodica Purniche explică ce urmează
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 50% a punctajelor la pensie. Decizie definitivă. Cum a argumentat instanța
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...