Autostrada Moldovei: sectorul Focșani - Adjud din A7 va fi deschis marți, de la ora 11:00

Sectorul de autostradă Focşani - Adjud, parte din Autostrada Moldovei, va fi deschis circulației publice marţi, 23 decembrie, la ora 11:00, a anunţat, luni, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

„Sectorul de autostradă Focşani - Adjud se deschide mâine, 23 decembrie 2025, la ora 11:00. Înainte de Crăciun se va circula pe încă 50 de kilometri din A7 (Autostrada Moldovei)”, a transmis Pistol.

Astfel, în 2025, au fost deschişi 195 de kilometri de autostradă, din cei 319 kilometri, pe A7.

„Economia Moldovei are acum o nouă perspectivă”, consideră şeful CNAIR.

După deschiderea de marți a acestui sector, se va putea circula neintrerupt Autostrada A7 între Ploieşti şi Adjud, pe aproximativ 196 km. A7 este conectată la Ploiești cu A3, care face legătura cu București.

Autostrada Moldovei A7 va avea în total 450 de km, de la Ploiești la Siret, granița cu Ucraina. De marți, 196 de kilometri vor fi dați în folosință, 140 kilometri se vor afla în lucru și aproape 115 km în licitație.

