Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, informează că lucrările pe Autostrada Sibiu - Făgăraş (A13) avansează pe toate cele 4 loturi (68 km), ajungând la un stadiu de execuţie de peste 56% pe două dintre aceste loturi. Lucrările pe cele 4 loturi trebuie finalizate în anul 2028, constructorul fiind Makyol. Valoarea contractelor se ridică la 6,4 miliarde de lei (fără TVA).

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„Tronsonul 1 (Boiţa - Avrig): pe cei 14,25 km, stadiul fizic a ajuns la 29,46%. În şantier sunt mobilizaţi 323 de muncitori şi 56 de utilaje, care lucrează la terasamentele şi podurile de pe traseu. Aici se va construi şi nodul rutier dintre A13 (Sibiu - Făgăraş), A1 (Piteşti - Sibiu) şi DN7, în zona Boiţa”, arată, vineri, Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Pe Tronsonul 2 (Avrig - Arpaşu de Jos) progresul fizic pe cei 19,92 km este de 56,10%. Pe şantier sunt mobilizaţi 250 de muncitori şi 80 de utilaje, la structuri, sistemele de evacuare a apelor pluviale şi terasamente.

În ceeea ce priveşte Tronsonul 3 (Arpaşu de Jos - Sâmbăta de Sus), pe cei 17,61 km de drum stadiul fizic a ajuns la 56,86%. Cei 400 de muncitori şi cele 180 de utilaje lucrează, printre altele, la structura pasajului din zona nodului rutier Sâmbăta de Sus, precizează Pistol.

Pe Tronsonul 4 (Sâmbăta de Sus - Municipiul Făgăraş), lucrările au atins un stadiu de 48,54%.

„Contractul include şi un drum de legătură cu DN1, în lungime de 5,65 km. În şantier lucrează 300 de muncitori şi 200 de utilaje, la structuri, terasamente şi relocări de utilităţi. În mai multe puncte de pe traseu a fost deja aşternut asfalt.

Constructorul şi-a adaptat mobilizarea la lucrările pe care le poate executa în sezonul rece”, arată oficialul CNAIR.

Contractele pentru cele 4 loturi, în valoare totală de 6,4 miliarde de lei (fără TVA), sunt finanţate prin Programul Transport (PT) 2021-2027 şi derulate de constructorul turc Makyol, termenul de finalizare fiind anul 2028.

„O autostradă se construieşte peste mandate şi peste guverne. Important este ca ritmul să nu se oprească. Pentru Sibiu, Ţara Făgăraşului şi Braşov, A13 înseamnă investiţii şi locuri de muncă mai aproape de casă. Pentru România,' înseamnă legătura dintre centrul Transilvaniei, Muntenia şi Moldova, pe autostradă”, declară Cristian Pistol.

Editor : B.E.