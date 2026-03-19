Video Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Ca să termine la timp, muncitorii au lucrat și pe timp de iarnă. Când ar urma să fie gata

Data publicării:
autostrada sibiu fagaras
Autostrada Sibiu - Făgăraș va avea 68 kilometri și va fi o alternativă la DN1. Sursa foto: colaj captură video Digi24

În mai puțin de doi ani, vom putea călători de la Sibiu la Brașov pe autostradă. Pe tronsonul 3, lucrările au ajuns la 30%. În această perioadă, muncitorii lucrează la poduri, viaducte și pasaje. Noua șosea de mare viteză va avea 68 de kilometri și va scurta drumul dintre Sibiu și Brașov cu aproximativ o oră.

Ucea, județul Brașov. 500 de muncitori și peste 150 de utilaje lucrează, în această perioadă, pe șantierul viitoarei autostrăzi Sibiu - Făgăraș. Șoseaua va fi parte din A13, care va lega, în final, Transilvania de Moldova.

„În spatele meu vedeți structura de la kilometrul 42, este undeva la mijlocul autostrăzii, cel mai lung pod de pe acest tronson. Are peste 800 de metri și suntem la un stadiu de 45-50% cu acest pod”, spune Claudiu Coman, șef șantier Lot 3 Autostrada Sibiu - Făgăraș.

Ca să fie siguri că vor termina la timp, muncitorii au lucrat și pe timp de iarnă. Șoferii sunt nerăbdători.

„Autostrada ar prelua tot traficul greu și ar fi mult mai bine plus, pentru noi, ar fi mult mai ușor să ajungem la Brașov sau la Sibiu”, e de părere un șofer.

„Eu acum trebuie să mă duc până în Sibiu, la doctor, de urgență. E una când mă duc și mă pun pe autobandă și mă duc în 30 de minute și una când mă duc pe trafic, la Veștem. Este colosal!”, mărturisește un alt participant la trafic.

„Este foarte aglomerat cu tiruri și cu toate astea. Se întârzie undeva la o oră, o oră și ceva, depinde. Și sunt foarte multe accidente. Presupun că o să fie mai fluid cu autostrada”, concluzionează altcineva.

Autostrada Sibiu - Făgăraș va avea 68 kilometri și va fi o alternativă la DN1. Proiectul este împărțit în patru tronsoane, iar cel mai avansat este lotul 3, lung de 18 kilometri, care este gata în proporție de 30%. Reprezentanții CNAIR dau asigurări că vom putea circula pe-acolo în cel mult doi ani.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

