Video Autostrada Sibiu - Pitești: a doua galerie a tunelului Robești a fost străpunsă. Care este stadiul lucrărilor

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat, marţi seară, că ambele galerii ale tunelului Robeşti, de pe Autostrada Sibiu-Piteşti, au fost străpunse.

„A fost străpunsă astăzi şi a doua galerie a tunelului Robeşti de pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1)! În acest moment ambele galerii ale tunelului Robeşti (900 m), construit pe secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu), au fost străpunse”, scris, marţi seară, pe Facebook, directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, constructorii turci (Mapa-Cengiz) lucrează deja la montarea echipamentelor pentru execuţia cămăşuielii interioare a celor două galerii.

Pe traseul Secţiunii 2 se vor construi 7 tuneluri rutiere în lungime totală de aproximativ 5 km.

În urmă cu o săptămână, șeful CNAIR spunea că progresul construirii tunelului Robeşti se apropie de 32%.

„În prezent, lucrările avansează într-un ritm bun şi la tunelul Boiţa 1, format din două galerii de 264 m (sensul Sibiu-Piteşti) şi 247 m (sensul Piteşti-Sibiu). S-au excavat deja primii 22 m din galeria stângă (sensul de mers Piteşti-Sibiu) şi se lucrează la consolidarea portalurilor de intrare şi de ieşire. Pe traseul Secţiunii 2 (Boiţa-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Piteşti se vor construi 7 tuneluri rutiere în lungime totală de aproximativ 5 km, dar şi 24 de poduri şi 24 de viaducte, cu o lungime însumată de aproximativ 11 km”, explica Cristian Pistol.

De asemenea, tronsonul montan al autostrăzii Sibiu-Piteşti (68,73 km), care cuprinde Secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) şi Secţiunea 3 (Cornetu-Tigveni), are o dificultate tehnică ridicată, ceea ce obligă constructorii să aplice o serie de soluţii inginereşti complexe.

„După finalizare, acest tronson montan care va traversa Carpaţii va asigura mult aşteptata conexiune rutieră de mare viteză între regiunile istorice ale României, pe axa Est-Vest (Banat, Transilvania, Muntenia şi Dobrogea), pe o distanţă de aproximativ 850 km”, a subliniat Pistol.

Contractul, finanţat prin Programul Transort, are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA).

