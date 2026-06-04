Live TV

Video Avans pe Autostrada Sibiu–Pitești: șeful CNAIR anunță că un tronson ar putea fi deschis cu șase luni înainte de termen

Data publicării:
autostrada pitetsi sibiu
Foto: Captură video Facebook/Cristian Pistol
Din articol
Sute de muncitori şi utilaje, pe teren

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, anunţă că secţiunea 4 (Tigveni - Curtea de Argeş) de pe Autostrada Sibiu-Piteşti ar putea să fie deschisă cu aproximativ şase luni mai devreme faţă de termenul contractual. Conform contractului, termenul de finalizare a lucrărilor este februarie 2027.

„Dacă se va menţine ritmul actual de lucru, anul acesta se va putea deschide circulaţia pe această secţiune, cu aproximativ 6 luni mai devreme faţă de termenul contractual (februarie 2027). Practic, vom putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai au-tostrăzii Sibiu-Piteşti”, spune Cristian Pistol, joi, într-o postare pe pagina proprie de Facebook.
 
Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), iar finanţarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sute de muncitori şi utilaje, pe teren

Pe cei 9,86 km ai acestui şantier, antreprenorul austriac (PORR) este mobilizat cu 435 de muncitori şi 150 de utilaje, arată Pistol.

În prezent, se execută lucrări precum aşternerea de pământ vegetal pe taluz şi aşternere fundaţii de balast şi mixturi asfaltice pe terasamente. La cele 12 poduri şi pasaje de pe traseu se montează parapet metalic, rosturi de dilataţie şi se aşterne mixtură asfaltică şi se montează elementele iluminatului rutier şi ITS.

De asemenea, la tunelul Momaia (1.350 m) se montează instalaţii mecanice şi electrice, în timp ce la sensul giratoriu Tigveni s-a finalizat aşternerea mixturii asfaltice.

„În scurt timp, antreprenorul va începe programul de pregătire a personalului CNAIR SA pentru monitorizarea, întreţinerea şi intervenţia la tunelul Momaia, care va beneficia de cele mai moderne sisteme pentru siguranţa traficului (sisteme de detectare şi de evacuare a fumului şi a noxelor, sisteme de evacuare a persoanelor în caz de dezastre, camere de monitorizare a traficului rutier)”, mai precizează Pistol.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
olguta vasilescu
1
Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
2
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două...
Generalul Fabien Mandon, Șeful Statului Major al Armatei franceze.
3
Șeful armatei franceze atenționează că există riscul ca Germania să devină principala...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
4
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Dmitri Peskov asculta plecat instructiunide la Vladimir Putin
5
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în timpul...
Lovitură pentru Gică Hagi! Decizia UEFA în privința României
Digi Sport
Lovitură pentru Gică Hagi! Decizia UEFA în privința României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
autostrada
Maratonul autostrăzilor: Ce șosele de mare viteză vor fi deschise anul acesta
autostrada transilvania
Lucrările la Autostrada Transilvania avansează: Secțiunile dintre Nădăşelu şi Zimbor sunt aproape finalizate
utilaje pe autostrada transilvania
Când s-ar putea circula pe secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş, parte a Autostrăzii Transilvania
cnair
Curtea de Apel suspendă un ordin dat de Radu Miruță: Proiectele de infrastructură nu vor mai fi transferate de la CNAIR la CNIR
transportatori camioane carburant motorina pompa benzinarie
Transportatorii de marfă cer o perioadă tranziție în aplicarea noului sistem de taxare rutieră, care intră în vigoare la 1 iulie
Recomandările redacţiei
eugen tomac nicusor dan
Nicușor Dan, așteptat să-l desemneze premier pe Eugen Tomac: discuții...
Serbia's President Aleksandar Vucic speaks during a press conference in his office in Belgrade
Aleksandar Vucic a fost avertizat de agenția de securitate a Serbiei...
Protest la Finanţele Publice Bacău
Protest la Finanțe: angajații din Minister și de la ANAF opresc...
Exerciții militare în China
Escaladare în Strâmtoarea Taiwan: Taipei își întărește arsenalul...
Ultimele știri
Lotul Uzbekistanului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Pe cine mizează Fabio Cannavaro
Companiile au plătit mai mult pentru salarii și contribuții în primul trimestru din 2026. Cele mai mari avansuri sunt în servicii și IT
Mojtaba Khamenei acuză dușmanii Iranului că încearcă să semene diviziuni interne: „Inamicul duce acum un război hibrid”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Marin, impecabilă în costum de baie la 51 de ani. Cum arată acum vedeta, după transformarea...
Cancan
Scandal monstruos! Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi s-au bătut într-un restaurant, în fața tuturor. A...
Fanatik.ro
Adrian Mititelu a dat vestea pe care o așteptau suporterii lui FCU Craiova! Ce se întâmplă cu echipa din noul...
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
„Noul Pantilimon”, la un pas de a semna cu Universitatea Craiova! E cel mai înalt portar din SuperLiga
Adevărul
„Medicamentul” din farfurie gătit în numai 40 de minute și cu un gust incredibil. Secretele „bucătăriei...
Playtech
Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării...
Digi FM
Culisele viitorului documentar „Nadia”, dezvăluite de Tudor Giurgiu la Digi FM: Legătura emoționantă dintre...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au bătut palma! Cristi Chivu face al treilea cel mai scump transfer din istoria lui Inter
Pro FM
Loredana Groza, criticată după apariția de la gala gimnasticii din Onești. „De ce așa dezbrăcată în fața...
Film Now
Matt Damon, impresionat de Tom Holland și Zendaya. Ce spune actorul despre unul dintre cele mai iubite...
Adevarul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic demontează clișeele din...
Newsweek
Grevă la Casa de Pensii. Va fi afectată plata pensiilor pe luna iunie? Când ajung banii la pensionari?
Digi FM
Elon Musk, la un pas de o premieră absolută în istorie. Pragul financiar pe care nimeni nu l-a atins vreodată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
„N-am văzut niciodată ceva asemănător”. O nouă specie de caracatiță, albastră, descoperită în arhipelagul...
Film Now
Au trecut 10 ani de la despărțirea de Brad Pitt. Cum s-a schimbat viața Angelinei Jolie. Actrița a împlinit...
UTV
Bătaie într-un restaurant între Andreea Bostănică și surorile Beregoi. Ambele tabere susțin că au fost...