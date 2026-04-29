„România are nevoie de infrastructură rutieră și feroviară ca de aer”, a afirmat miercuri, într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, care avertizează că pașii făcuți până acum nu sunt suficienți și cere mai multă muncă și seriozitate pentru a evita pierderea fondurilor europene.

„Lucrăm intens pentru ca România să nu piardă banii europeni de care avem nevoie ca de aer, dacă vrem să trăim mai bine. Cu un guvern în funcție sau cu unul contestat, România trebuie să meargă înainte, în direcția corectă. Nu este vorba despre funcții. Este vorba despre România și despre bunăstarea fiecăruia dintre noi. Eu nu spun vorbe, ci fac pași concreți”, a scris ministrul.

Miza fondurilor din PNRR și ritmul lucrărilor

Radu Miruță a atras atenția că, deși există unele progrese, acestea nu sunt suficiente pentru a acoperi întârzierile mari din domeniu și pentru a duce la bun sfârșit proiectele asumate.

„România are nevoie de infrastructură rutieră și feroviară ca de aer. S-au făcut pași, dar nu sunt suficienți. Avem nevoie de mai multă muncă și de mai multă seriozitate”, a punctat acesta.

Acesta a subliniat că obiectivul principal rămâne evitarea pierderii banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în special pentru autostrăzi și căi ferate, și a oferit detalii despre o întâlnire avută miercuri cu antreprenorul Dorinel Umbrărescu, implicat în cele mai mari proiecte de infrastructură finanțate prin acest program.

„Le mulțumesc premierului Ilie Bolojan și ministrului Dragoș Pîslaru pentru că lucrăm împreună pentru un obiectiv clar: să nu pierdem banii din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Astăzi, la Ministerul Transporturilor ne-am așezat la masă cu Dorinel Umbrărescu, antreprenorul care construiește cele mai mari tronsoane de autostradă finanțate prin PNRR. Discuția cu dumnealui și cu CNAIR, CNIR a fost directă și realistă: ce se respectă, ce nu se poate respecta și ce soluții avem. Fără iluzii. Fără amânări. Cu decizii luate la timp, ca România să nu piardă. Prea mult timp s-a vorbit mult și s-a făcut puțin”, a mai transmis ministrul.

Mesajul vine în contextul presiunilor tot mai mari pentru accelerarea marilor proiecte de infrastructură și respectarea termenelor asumate prin PNRR.

