Avertismentul Ryanair: Preţurile foarte ridicate ale combustibilului pentru avioane s-ar putea menţine încă doi ani

Companiile aeriene europene s-ar putea confrunta cu preţuri ridicate ale combustibilului pentru încă 12-18 luni, ceea ce va determina noi scumpiri ale biletelor de avion, pe fondul războiului cu Iranul, a avertizat joi Michael O'Leary, directorul general al grupului Ryanair, transmite Reuters.

Combustibilul pentru avioane este în prezent cu aproximativ 50% mai scump decât înaintea izbucnirii conflictului, iar costurile ar putea rămâne la acest nivel până în 2028, a declarat O'Leary în cadrul unei conferinţe de presă organizate de asociaţia Airlines for Europe (A4E).

„Anul viitor, cu toţii ne vom confrunta cu o provocare enormă în privinţa costurilor”, a afirmat şeful Ryanair, subliniind că majorarea preţurilor combustibilului exercită presiuni puternice asupra marjelor de profit ale transportatorilor aerieni.

Războiul cu Iranul a provocat o creştere accentuată a cotaţiilor combustibilului pentru avioane, afectând rezultatele financiare ale companiilor aeriene, în pofida contractelor de acoperire a riscului de preţ utilizate de numeroşi operatori.

O'Leary a precizat însă că nu anticipează probleme majore de aprovizionare în perioada următoare, deşi analiştii au avertizat asupra riscului unui deficit de combustibil pentru avioane în Europa în ultimul trimestru al anului.

„Nu există nicio îndoială în privinţa disponibilităţii combustibilului pentru avioane în Europa în această iarnă sau, sincer, nici în vara viitoare”, a declarat acesta.

Directorul general al Ryanair se aşteaptă ca tarifele aeriene să continue să crească în lunile următoare, în special deoarece multe companii vor intra în 2027 cu o protecţie mai redusă împotriva fluctuaţiilor preţurilor combustibilului.

O'Leary avertizase anterior că biletele de avion ar putea fi cu până la 20% mai scumpe în vara anului viitor, ca urmare a majorării costurilor operaţionale.

„Companiile aeriene nu pot supravieţui dacă nu transferă aceste costuri exorbitante ale combustibilului în preţuri mai mari, iar pasagerii vor trebui să plătească”, a declarat O'Leary, descriind ulterior situaţia drept o criză în toată regula.

La conferinţa A4E au participat şi directorii generali ai Air France-KLM, Lufthansa, easyJet şi IAG, proprietarul British Airways. Mai mulţi transportatori europeni au început deja să transfere o parte din creşterea costurilor combustibilului asupra pasagerilor, prin majorarea tarifelor.

Editor : A.C.