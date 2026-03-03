Live TV

Video Aviația civilă, afectată de războiul din Iran. Explicațiile unui pilot despre situațiile cu care se confruntă companiile aeriene

„Interferențe ale sistemelor GPS sunt și în România, din cauza războiului din Ucraina”

Mii de români așteaptă să se întoarcă acasă, însă zborurile din zona Orientului Mijlociu ridică în continuare probleme serioase de siguranță. Jurnalista Digi24 Isabella Neagu a stat de vorbă cu un pilot de linie despre spații aeriene închise, rute ocolitoare, culoare aeriene securizate și regulile de zbor într-o regiune afectată de război.

„În primul rând, în momentul în care există o zonă de conflict militar, deja decizia pentru deschiderea spațiilor aeriene revine autorităților militare. Abia după ce se asigură un climat sigur pentru transportul aerian, acestea comunică, către autoritățile civile, decizia de a deschide spațiul aerian, iar autoritățile civile pun în practică această decizie”, spune Horia Constantinescu, pilot de linie.

Acesta a explicat ce reguli se schimbă atunci când vine vorba de zborurile în zone de conflict.

„Cel puțin în cazul nostru, după cum putem vedea și pe harta pe care o afișați aici, în zona Iranului, Irakului și a Siriei este închis total spațiul de zbor. Practic, nu există niciun culoar tranzitabil pentru aceste teritorii, deoarece conflictul este în plină desfășurare”, a spus acesta.

Întrebat de jurnalista Digi24 Isabella Neagu dacă în aceste condiții durata zborului de lungește, Horia Constantinescu a răsuns afirmativ: „Cu siguranță întârzerile apar, pot fi de la ordinul minutelor, până la ordinul orelor, în momentul în care o asemenea întindere a spațiului aerian este închisă, toate aeonavele vor trebui, cum se vede și pe această hartă, să ocolească toată această bucată de spațiu aerian închisă și apar întârzieri considerabile”.

„Interferențe ale sistemelor GPS sunt și în România, din cauza războiului din Ucraina”

Referitor la informările pe care le primesc echipajele cu privire la aceste zone de pericol, pilotul român spune că „pe lângă documentele pe care le primim în faza de planificare a zborului, încă dinaintea operării acelui zbor, în timpul operării zborului primim update-uri frecvente de la controlorii de trafic aerian, care ne informează cu privire la eventuale restricții care pot apărea și eventuale escaladări ale conflictului în zona în care noi zburăm. Aceștia ghidăndu-ne către o altă rută sigură”.

„În general, procedurile în aviație sunt foarte clare și stricte, din moment ce autoritatea aeronautică a statului respectiv consideră spațiul aerian sigur, cu siguranță au mai multe informații decât putem avea noi la bordul aeronavei și, în general, tindem să ne luăm după recomandările autorităților statului respectiv”, a adăugat Horia Constantinescu.

„Informările pe care le primim se numesc NOTAM, NOTICE TO AIRMEN, sunt niște buletine informative întocmite de către autoritate aeronautică a statului și aceștia le pot modifica, chiar și cu un minut înainte de începerea zborului, efectiv”, a subliniat acesta.

Chestionat cu privire la posibile bruiaje ale sistemului GPS, pilotul spune că „în general, în orice zonă de conflict apar aceste interferențe ale sistemelor GPS, cunoscute ca și spoofing sau geming, pot să vă spun că și în România sunt prezente, din cauza conflictului din Ucraina”.

