Bode: 315 km de autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare, drumuri naţionale vor fi modernizați și recepționați în 2020

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, marți, că, anul acesta, vor fi modernizați și recepționați 315 km din reţeaua de drumuri naţionale, autostrăzi şi variante ocolitoare, transmite Agerpres.

"Până la finalul anului, ne propunem să recepţionăm încă 43 de km de autostradă. Aici intră Sebeş-Turda, lotul 1, varianta ocolitoare Bacău, cei 17 km în regim de autostradă din cei 31 de km, Râşnov-Cristian. Sunt obiective pe care noi ne-am propus să le recepţionăm în acest an până la sfârşitul anului şi să le dăm în trafic. De asemenea, ne-am propus să dăm în trafic până la sfârşitul anului încă 173 de km de variante ocolitoare şi de drumuri naţionale modernizate. În total aşadar vom recepţiona în anul 2020 315 km de autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare, drumuri naţionale. În anul 2020, reţeaua de drumuri naţionale, autostrăzi, variante ocolitoare în România se va îmbunătăţi cu 315 km modernizaţi în acest an", a afirmat Lucian Bode, în cadrul unei conferințe de presă privind bilanțul de un an de mandat.

Potrivit acestuia, din noiembrie 2019 până în octombrie 2020, au fost daţi în trafic 46 de km de autostradă, aici incluzând "muzeul în aer liber Lugoj-Deva".

"Din noiembrie 2019 până în octombrie 2020, au fost daţi în trafic 46 de km de autostradă, aici incluzând «muzeul în aer liber Lugoj-Deva», cei 21 de km din lotul 3, preluaţi în 4 noiembrie în stadiul de muzeu în aer liber şi daţi în trafic în 24 decembrie (2019 - n. r.), cu restricţii de viteză şi de tonaj, evident după ce am realizat expertize la podul peste Mureş şi am realizat lucrările la tabliere şi la aparatele de reazem. Şi, bineînţeles, până la 45 - vorbesc de cei 25 de km din autostrada Transilvania daţi în trafic în luna septembrie a acestui an", a spus ministrul.

