Bucureștiul, plin de gropi. Până acum erau puse pe seama înghețului și a substanțelor folosite la deszăpezire. Nu e cazul în acest an

Străzile din București sunt pline de gropi. De obicei, la acest moment al anului, craterele din asfalt erau puse pe seama iernii - a înghețului/dezghețului și a substanțelor folosite la deszăpezire. Nu a fost cazul iarna aceasta, pentru că nu prea a nins și nici cicluri de îngheț/dezgheț nu au fost.

Bărbat: Mulțumesc, București pentru gropile oferite pe Șoseaua Fundeni. Foarte frumos...

Șoferul din imagini, care a rămas fără un cauciuc la mașină săptămâna trecută, povestește că nu și-a dat seama cât de adâncă era groapa și a trecut direct prin ea.

Rareș Hoarca, șofer: Janta a scăpat. Am auzit cu geamurile închise cum s-a spart anvelopa, am tras pe dreapta, am constatat ce s-a întâmplat. Este greu de evitat, pentru că ar trebui să te duci pe banda cealaltă și poți să lovești alt participant la trafic, sau poți să pui o frână puternică și cel din spatele tău să intre în tine.

Oamenii din zonă au sesizat autorităților situația, dar fără rezultat

Oamenii din zonă spun că au sesizat autorităților situația și le-au cerut să astupe groapa. Fără rezultat.

Bărbat: Nu mi-au trimis niciun răspuns, nu au făcut nimic până acum, capace de mașini găsesc zilnic câte 7, 8 pe aici.

Situația este la fel și în alte zone din Capitală, chiar în centrul orașului.

Alexandra Dinu, jurnalist Digi 24: Șoferii care ajung pe strada Maria Rossetti din Capitală se lovesc de trei gropi foarte adânci. Aceștia fie sunt nevoiți să le ocolească, dar asta ar însemna să ajungă pe cealaltă bandă de mers, sau trec direct prin ele.

Sutele de gropi afectează articulațiile mașinilor, iar circulația devine un pericol

Pe Bulevardul Timișoara, la ieșirea din București, e plin de gropi.

Sorin Ene, pilot de drift: Avem una, doua, trei... trebuie să ocolim, e ditamai craterul, 4 o groapă foarte mare... 5 , 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pe cele mici nu le-am pus la socoteală, 16, 17, asta nu o luăm în calcul că e mică... 18, 19, 20 avem o succesiune de gropi extraordinar de periculoase. Este ideal ca această groapă să o luăm printre roțile mașinii.

Reprezentanții service-urilor auto spun că gropile din asfalt afectează articulațiile mașinilor.

Ion Viorel, mecanic auto: Articulații, partea de sus, amortizoare, pe partea de jos brațe interioare asta în funcție de gropile pe care le luăm și în ce poziție sunt luate. După topirea zăpezii întâlnim tot mai des probleme la sistemul de articulații.

Reporter Alexandra Dinu / Operator: Dragoș Stoica

Editor : Liviu Cojan