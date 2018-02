Călătoria cu trenul, o loterie. CFR vinde bilete cu locuri... în picioare

Călătoria cu trenul a ajuns un fel de loterie. Doar dacă ai noroc prinzi un loc pe scaun. Şefii CFR Călători îşi recunosc neputinţa. La cererea actuală ne-ar mai trebui încă 350 de vagoane. Cum nu au bani să cumpere, iau în calcul să renunţe la rutele mai puţin circulate. De la 1 martie, s-ar putea închide 25 de trasee, iar pe alte 72, se va renunţa la cursele de weekend şi de sărbători. Sindicatele spun că statul are vina lui, pentru că nu decontează integral biletele gratuite ale studenţilor şi taie, an de an, din alocaţia CFR Călători.

Trenurile CFR Călători se dovedesc insuficiente şi neîncăpătoare, în condiţiile în care numărul de călători e într-o continuă creştere, de când studenţii nu mai plătesc niciun leu pe bilet.

Anul trecut în trenurile de stat s-au urcat cu 1,5 milioane de călători mai mulţi decât în 2016. Din cei peste 54 de milioane de călători transportaţi de CFR, 700 de mii au călătorit în picioare.

Cristina Sbîrn, jurnalist Digi24: CFR Călători vrea să renunţe de la 1 martie la 97 de trenuri pentru că vrea să suplimenteze numărul de vagoane pe rutele unde acum vinde locuri în picioare şi nu mai are suficient material rulant pentru a menţine în circulaţie toate trenurile.

Şefii de la CFR Călători spun că le lipsesc 350 de vagoane. Anulate, spun aceştia, ar putea fi doar trenurile care leagă, de exemplu, Teiușul de Cugir sau Simeria de Hunedoara, care pleacă spre destinaţie cu mai puţin de 10 pasageri în vagoane. Sindicatele, pe de altă parte, susţin că s-ar putea renunţa şi la trenuri care leagă oraşe importante. De exemplu, Constanţa de Iaşi sau de Suceava.

Maxim Rodrigo, lider de sindicat de la CFR: De la circa 4.000 de vagoane, parc inventar, au ajuns în exploatare anul trecut 800 de vagoane, iar anul acesta vor ajunge sub 600 de la jumătatea anului. CFR Călători anul acesta primeşte cu 450 de milioane de lei mai puţin ceea ce nu-i va permite să repare vagoanele, ramele electrice, locomotivele şi automotoarele pe care le are în circulaţie.

CFR Călători are nevoie în următorii ani de 260 de trenuri electrice şi automotoare şi de 180 de vagoane. Autoritatea pentru Reformă Feroviară, instituţie care poate accesa 300 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, pentru a cumpăra material rulant, a devenit funcţională abia în toamna anului trecut.

În timp ce România pierde timpul, alte state şi-au bugetat deja investiţii uriaşe în locomotive şi vagoane.