Calendarul inaugurărilor de autostrăzi din 2026. Pro Infrastructură: „Balul poate fi deschis cu A7 Adjud Nord-Răcăciuni”

Asociaţia Pro Infrastructură preconizează „un an record” pentru reţeaua de autostrăzi. Foto: Pro Infrastructura/Facebook
Calendarul inaugurărilor din 2026

Asociaţia Pro Infrastructură preconizează „un an record” pentru reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres în România în 2026, estimând că 244 de km vor fi daţi în trafic și oferă un calendar „realist-optimist” al inaugurărilor din 2026.

„Reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres a ajuns la 1416,3 kilometri aflaţi în exploatare la care adăugăm 840,7 contractaţi pentru (proiectare şi) execuţie şi încă 486,2 aflaţi în licitaţie de lucrări. După recordul absolut din mega-electoralul an 2024, aproape 195 kilometri deschişi, şi 146 km în 2025, în acest an sunt şanse foarte mari să batem iar recordul: 244 de km de autostradă şi drum expres care vor fi daţi în trafic, realist-optimist, în sine o premieră în previziunile noastre”, au transmis reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastrcutură într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestora, în scenariul ultra-optimist, se mai pot adăuga încă 28,5 (pe A3) plus 11 (pe A8), deci un total posibil de aproximativ 284 km.

”De unde aşa de mult? Se adună restanţele din 2024 (DEx6 Galaţi-Brăila) şi din 2025 (A0 Nord lot 4, A3 Nădăşelu-Poarta Sălajului fără devierile de traseu, cât şi A7 Adjud-Paşcani), plus şantierele scadente în 2026 (loturile 1 şi 3 ale A0 Nord, A3 Suplacu de Barcău-Chiribiş, A3 viaductele Nădăşelu şi Topa Mică) dar şi cele care au termen contractual în 2027 (A1 Curtea de Argeş-Tigveni, A3 Chiribiş-Biharia şi A8 Târgu Mureş-Acăţari)”, se mai arată în postare.

„Deşi este promisă intens de autorităţi, veriga lipsă de pe A1 dintre Margina şi Holdea nu va fi dată în trafic în 2026. Estimăm că săpătura tunelurilor va fi gata în iunie și de atunci mai punem aproximativ un an până la inaugurare. Deci vom circula în vara anului viitor, probabil chiar în termenul contractual, sfârșit de iunie 2027”, precizează Pro Infrastructură.

Calendarul inaugurărilor din 2026

Asociaţia Pro Infrastrcutură a întocmit și un calendar al autostrăzilor care vor fi inaugurate în 2026.

„Haideți să vedem calendarul realist-optimist al inaugurărilor din 2026, în viziunea noastră. Balul poate fi deschis de UMB în aprilie cu A7 Adjud Nord-Răcăciuni (25,5 km), doar dacă Umbrărescu și CNAIR doresc asta. În aprilie tot UMB poate da drumul pe A3 Zimbor-Poarta Sălajului (12,24 km) cât și pe A0 Nord între A2 și DN3 (4,47 km), numai cu o conexiune provizorie în DN3 unde nu există nod. Vecinii de pe A0, chinezii de la CCECC, nu pot termina secțiunea DN3-DN2 (8,6 km) mai devreme de iulie, în cel mai fericit caz, fiindcă pasajul pe DN3 peste A0 este la stadiu zero. La final de mai sau început de iunie îi așteptăm pe cei de la Retter să se țină de cuvânt pe lotul 1 al A0 Nord (17,5 km) și să dea în trafic segmentul DN1-DN1A, iar bucata rămasă dintre DN1A și A1 să fie livrată de asocierea Pizzarotti-Retter în noiembrie, cum și-a asumat contractual,” transmite Pro Infrastructură.

