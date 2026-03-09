Lotul 1 Nord din Autostrada Bucureștiului A0 ar putea fi dat parțial în trafic în această vară , anunță Asociația Pro Infrastructură, care prezintă imagini surprinse din dronă cu cei 17,5 kilometri ai lotului 1 al Autostrăzii A0 Nord, de la Bâcu în apropiere de nodul cu A1 până în Corbeanca lângă DN1.

Asociația Pro Infrastructură transmite că deschiderea primilor kilometri din acest lot al Autostrăzii A0 Nord ar putea avea loc în această vară, mai târziu decât promisiunea făcută de către constructor.

„A0 Nord, inaugurare parțială în iunie? Sâmbătă am dat o tură cu drona pe cei 17,5 kilometri ai lotului 1 al Autostrăzii A0 Nord, de la Bâcu în apropiere de nodul cu A1 până în Corbeanca lângă DN1. Chiar dacă Retter va rata promisiunea inițială cu deschiderea parțială în mai între DN1 și DN1A, cu vreme bună și mobilizare exemplară poate da drumul la trafic la sfârșit de iunie, cel târziu în prima jumătate a lunii iulie. Sunt doar două pasaje peste A0 care au turnată placa de suprabetonare. În rest, avem lucrări la sol care pot fi accelerate în etapele de așternere balast stabilizat și straturi de asfalt, cât și pe finisaje,” se arată în mesajul postat de Asociația Pro Infrastructură pe Facebook.

Reprezentanții Pro Infrastructură se declară îngrijorați de „ritmul foarte slab” al celor de la Pizzarotti care sunt responsabili doar de drum (fără structuri care sunt făcute tot de Retter) pe secțiunea dintre A1 și DN1A.

„Italienii au serioase probleme financiare: au intrat în concordat, deci există un risc foarte ridicat de a intra în insolvență și chiar în faliment. Retter și-a asumat public că poate prelua partea deținută de partenerul Pizzarotti și a dat asigurări că are capacitatea tehnică și financiară de a pune în teren lucrările în termenul contractual, noiembrie 2026. Însă tranșarea situației trebuie să se facă rapid ca să se evite acumularea de întârzieri ce nu mai pot fi recuperate în timp util,” au scrie reprezentanții Pro Infrastructură.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Contractul a fost semnat cu asocierea Pizzarotti-Retter în 20.09.2023, are ordin de începere din 16.10.2023 și prevede 12 luni de proiectare și 22 de execuție. Având în vedere că autorizația de construire a venit în 23.01.2025, termenul de finalizare este noiembrie 2026.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.