Când se va putea circula pe Autostrada Transilvaniei până aproape de granița cu Ungaria. Bolojan: Va fi continuitate asigurată pe A3

Cele două loturi ale Autostrăzii A3 Transilvania din judeţul Bihor, vizitate vineri de premierul Ilie Bolojan, respectiv Suplacu de Barcău - Chiribiş (26,35 kilometri) şi Chiribiş - Biharia (28,5 kilometri), sunt în stadii de execuţie diferite, primul în procent de 60%, al doilea 30%, urmând să fie finalizate în toamna anului 2026 şi luna mai 2027. Aceste tronsoane vor asigura continuitatea Autostrăzii Transilvania până aproape de granița cu Ungaria.

„Anul viitor, două tronsoane pe teritoriul judeţelor Cluj, Sălaj şi Bihor vor fi finalizate. Asta înseamnă că încă 70 de kilometri de autostradă vor intra în funcţiune şi, aşa cum a fost aici prezentarea, în 2027 se va termina şi acest tronson înspre graniţa cu Ungaria. Asta înseamnă, deci, că la jumătatea anului 2027, cu excepţia zonei din Sălaj, zona Meseş, municipiul Zalău, practic va fi continuitate asigurată pe Autostrada Transilvania. Având în vedere durata lucrărilor la tunelul care este prevăzut în zonă, care, aşa cum aţi aflat, este estimată la 5 ani de zile, soluţia provizorie este să se execute cealaltă parte şi să se folosească centura municipiului Zalău, în aşa fel încât în 2028-2029 să putem, practic, folosi această importantă arteră de comunicaţie", a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută pe şantier, premierul.

Acesta a fost însoţit de directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, de directorul de investiţii al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere, Grigore Chiş, alături de care s-au aflat constructorii şi oficialităţile judeţene şi municipale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Bolojan a precizat că, prin realizarea acestui sector de autostradă, cei care vin din Republica Moldova, din Bucovina, din judeţele din nordul Transilvaniei vor ajunge mai repede în ţările Uniunii Europene, facilitând şi traficul miilor de camioane care astăzi circulă pe tronsonul foarte aglomerat dintre Cluj-Napoca şi Oradea.

„Asta înseamnă câştiguri pentru exportatorii români, asta înseamnă o siguranţă mai mare în trafic. Mă bucur că putem asigura finanţarea acestor lucrări şi le mulţumesc constructorilor, mulţumesc celor două companii din subordinea Ministerului Transporturilor, CNAIR şi CNIR, care gestionează aceste proiecte, pentru deblocarea lucrărilor, pentru rezolvarea problemelor care ţin de lucrul de zi cu zi şi am încredere că, aşa cum s-au angajat, la termenele anunţate, vor finaliza lucrările", a declarat Bolojan.

Al doilea viaduct ca lungime din Europa

Premierul a vizitat şantierul autostrăzii A3 începând cu sectorul 3C1 Chiribiş - Tăuteu (Suplacu de Barcău) la organizarea de şantier Erbaşu şi a continuat cu sectorul 3C2 Chiribiş - Biharia.

Tronsonul 3C1 dintre Suplacu de Barcău şi Chiribiş al A3 este realizat de Construcţii Erbaşu, din 20 ianuarie 2025, cu termen de finalizare octombrie 2026. Va fi celebru pentru viaductul cu o lungime de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare, cel de-al doilea viaduct ca lungime din Europa (după viaductul Millau din Franţa) şi, totodată, cea mai mare structură din sud-estul Europei.

Stadiul fizic al lucrărilor este de circa 60%.

Potrivit directorului general Erbaşu, Călin Roman, compania a mobilizat forţe importante pe şantier, peste 550 de muncitori şi 235 de utilaje. Se lucrează intens la terasamente, poduri, consolidări, lucrări de artă şi la structurile începute anterior, precum şi la asfaltarea viaductului.

„O provocare tehnică o reprezintă finalizarea viaductului de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare, dar şi alte viaducte şi poduri. Vom avea o atenţie deosebită la lucrările din câmpul petrolier, pasajele şi consolidările de terenuri", a declarat Călin Roman, citat de Agerpres.

Valoarea totală a proiectului este de 884.123.669 de lei. Potrivit constructorilor, decontările merg foarte bine, fără probleme deosebite.

Peste o mie de tone de beton zilnic

Tronsonul 3C2, între Chiribiş şi Biharia, este realizat de asocierea Precon Transilvania şi Citadina 98 (ambele aparţinând de grupul Selina), care au început efectiv lucrările în 1 octombrie 2025. Conform constructorului Beniamin Rus, lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 30%.

„Turnăm în fiecare zi peste o mie de tone de beton la cele 19 structuri pe care le avem. Dacă iarna ar fi ca vara, putem să terminăm mult mai repede. Eu cred că ne vom încadra în termen (mai 2027 - n.r.) să vedem cum va fi iarna aceasta, pentru că depindem de timp", a spus Beniamin Rus.

Valoarea contractului este de 785.215.709,98 lei. Finanţările sunt asigurate din fonduri europene nerambursabile, Programul Transport 2021-2027, respectiv fonduri din bugetul de stat.

Premierul Bolojan a concluzionat afirmând că, până „în vara lui 2027, lucrările vor fi gata" la ambele tronsoane.

Editor : C.S.