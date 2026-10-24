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Galerie Foto Capul „cârtiței” care va săpa tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu – Piteşti a ajuns la destinație. „Drumul nu a fost deloc ușor”

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Foto: DRDP Craiova/ Facebook
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Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova anunţă, sâmbătă, că a ajuns capul de foraj al utilajului care va realiza tunelul Poiana, pe Autostrada Sibiu – Piteşti, parte din A1. În punctul cel mai adânc, forajul se va desfăşura la aproximativ 120 de metri sub nivelul terenului. Utilajul a ajuns la faţa locului după un traseu dificil, din cauza greutăţii foarte mari – capul de foraj al TBM-ului are o greutate de 131 de tone, iar cu totul transportul a ajuns la 160 de tone.

Foto: DRDP Craiova/ Facebook
Foto: DRDP Craiova/ Facebook
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Foto: DRDP Craiova/ Facebook
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Foto: DRDP Craiova/ Facebook
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Foto: DRDP Craiova/ Facebook
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Foto: DRDP Craiova/ Facebook
Foto: DRDP Craiova/ Facebook | Poza 15 din 17
Foto: DRDP Craiova/ Facebook
Foto: DRDP Craiova/ Facebook | Poza 16 din 17
Foto: DRDP Craiova/ Facebook
Foto: DRDP Craiova/ Facebook | Poza 17 din 17
Foto: DRDP Craiova/ Facebook
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„Ziua «cârtiţei» se apropie! Capul de foraj al TBM-ului, cu o greutate de 131 de tone, a ajuns la portalul dinspre Sibiu al viitorului tunel Poiana, de pe Autostrada Sibiu–Piteşti. Cu tot cu capul tractor şi trailer, ansamblul de transport a cântărit aproximativ 160 de tone”, anunţă, sâmbătă, DRDP Craiova. 

Oficialii instituţiei citate afirmă, însă, că drumul până la destinaţie nu a fost deloc uşor: „Transportul a traversat sectoare de autostradă, drumuri naţionale şi judeţene, iar ultima parte a traseului a fost parcursă pe drumul neasfaltat care străbate zona Poiana, pe o ploaie mocănească. Prin efort susţinut, coordonare şi o mobilizare exemplară, transportatorul şi antreprenorul au reuşit să ducă la bun sfârşit transportul şi descărcarea în siguranţă a acestei componente esenţiale”.

Citește și: A fost străpunsă a doua galerie a tunelului Boița 1 de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Imagini spectaculoase surprinse pe șantier 

Potrivit datelor transmise de DRSP Craiova, tunelul Poiana va traversa dealul, iar în punctul cel mai adânc, forajul se va desfăşura la aproximativ 120 de metri sub nivelul terenului. 

„Dar acesta este doar începutul! Peste 100 de transporturi urmează să aducă, în siguranţă, celelalte componente ale TBM-ului la locul de montaj. Abia după transportul şi asamblarea tuturor componentelor va veni momentul mult aşteptat: pornirea «cârtiţei» şi începerea forajului. Fiecare transport duce proiectul cu un pas mai aproape de ziua în care dealul Poiana va fi străpuns pentru a face loc Autostrăzii Sibiu–Piteşti”, au mai transmis reprezentanţii instituţiei. 

Tunelul Poiana - 1.780 de metri - va fi realizat cu ajutorul unui utilaj TBM, tehnologie modernă utilizată pentru excavarea mecanizată a tunelurilor, care permite desfăşurarea lucrărilor în condiţii controlate şi cu un ritm constant de înaintare. 

DRDP Craiova anunţa, în 12 septembrie, că peste 80% din infrastructura pentru lansarea TBM-ului a fost finalizată pe Secţiunea 3 a autostrăzii Sibiu–Piteşti. 

Secţiunea 3 Cornetu-Tigveni este primul sector de autostradă de pe raza DRDP Craiova aflat în totalitate în administrarea direcţiei.

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Editor : A.C.

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