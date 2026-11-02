Care este stadiul proiectelor pentru reabilitarea liniilor de tramvai din București. Anunțul Primăriei Capitalei

Primăria Capitalei a anunţat luni stadiul proiectelor pentru reabilitarea liniilor de tramvai, lucrări care trebuie finalizate până în decembrie 2029, pentru a nu pierde 1,6 miliarde lei, fonduri nerambursabile.

Conform municipalităţii, modernizarea celor 50 km de şine de tramvai a început în februarie 2024. Timp de doi ani lucrările au înaintat „foarte greu” şi abia 5,5 km de şină au fost finalizaţi până în primăvara lui 2026. Primarul general Ciprian Ciucu a impus un „ritm alert” şi a redeschis şantierele, informează PMB pe pagina sa de Facebook.

„Lucrăm la modernizarea şinelor de tramvai pe 28 de străzi, plus schimbarea reţelelor de utilităţi, vechi de peste 50 de ani. Unele au 100 de ani! Pe alte 9 am finalizat şi pe 5 urmează să începem. Ce trebuie să ştiţi: nu schimbăm doar şine, ci şi conducte, ţevi de apă, gaze, stâlpi de electricitate. Lucrări care durează: de la avize, planuri revizuite, pentru că ce este pe hârtie nu este valabil şi în teren, până la stadiul de execuţie", se precizează în postare.

Situaţia celor 16 loturi este următoarea:

- lotul 3 - finalizat. Este linia tramvaiului 5, de pe Bd. Barbu Văcărescu, şi Str. Căpitan AV. Alexandru Şerbănescu;

- lotul 14 - finalizat. A fost reabilitată linia de acces la Depou Titan, pe Str. Nicolae Teclu;

- lotul 9 - finalizat, iar recepţia va avea loc în martie 2027. Pe Bd. Chişinău sunt gata infrastructura, staţiile şi adăposturile de călători, dar mai trebuie montate semafoarele şi trebuie demontaţi vechii stâlpi de iluminat;

- lotul 11 - finalizat. Cuprinde: Bd. Expoziţiei, Str. Aviator Popişteanu, Str. Puţul lui Crăciun, Str. Dornei şi Str. Clăbucet.

- lotul 10 - 60% gata, iar termenul pentru finalizare este iunie 2028. Acoperă Bd. Basarabia, de la intersecţia cu Bd. 1 Decembrie 1918 până la cap terminal Republica;

- lotul 6 - 34% gata, iar termenul pentru finalizare este aprilie 2027. Lucrările se desfăşoară pe Bd. Dimitrie Pompeiu - Bd. Lacul Tei - Str. Maica Domnului - Str. Reînvierii - Str. Turmelor;

- lotul 1 - 30% gata, iar termenul pentru finalizare este octombrie 2029. Lucrările au loc pe Bd. Th. Pallady - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Basarabia - Bd. Corneliu Coposu, inclusiv Bucla Complex Titan Calea Călăraşilor;

- lotul 15 - 20% gata, iar termenul pentru finalizare este iulie 2028. Proiectul vizează reabilitarea sistemului rutier pe Str. Dristorului, între Bd. Camil Ressu şi Str. Baba Novac.

- lotul 2 - 19% gata, iar lucrările urmează să fie încheiate începând cu toamna anului 2027. Include: Bd. Ferdinand I, între Şos. Mihai Bravu şi Str. Traian (octombrie - noiembrie 2027); Str. Traian (iulie 2028); Str. Dristorului, între Bd. Camil Ressu şi Str. Baba Novac (iulie 2028); Bd. Pache Protopopescu (octombrie 2028);

- lotul 13 - 19% gata, termen de finalizare august 2028. Vizează reabilitarea sistemului rutier pe Bd. Ferdinand I între Şoseaua Mihai Bravu şi Strada Traian. În prezent, lucrează Apa Nova la reţelele din subteran;

- lotul 7 - 15% gata, iar termenul pentru finalizare este iulie 2028. Acoperă Bd. I Ghe Duca - Str. Al I Cuza - Calea Griviţei - Bd. Dinicu Golescu;

- lotul 4 - 10% gata, iar termenul de finalizare este aprilie 2027. Proiectul include Str. Sfantul Constantin - Str. Ionel Perlea - Str. Grigore Cobălceascu - Bd. Ion Mihalache - Calea Griviţei - Bd. Bucureştii Noi - Bd. Gloriei;

- lotul 5 - 10% gata, iar termenul de finalizare este mai 2028. În proiect sunt incluse: Str. Paleologu - Str. Armand Călinescu - Str. Vasile Lascăr -Str. Lizeanu - Intrarea Vagonului.

De asemenea, urmează să intre în lucru:

- lotul 8, cu termen de finalizare noiembrie 2029. Include Bd. Mărăşeşti, între Bd. Dimitrie Cantemir şi Str. 11 Iunie;

- lotul 12, cu termen de finalizare mai 2029. Vizează refacerea sistemului rutier de la Bucla Gara de Est pe arterele Bd. Gării Obor, Bd. Ferdinand (între Gara Obor şi Şos. Pantelimon), Şos. Pantelimon, Str. Baicului;

- lotul 16, cu termen de finalizare septembrie 2029. Prevede reabilitarea sistemului rutier pe Bd. Timişoara, între Str. Valea Cascadelor şi terminal CET Vest.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.