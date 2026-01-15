Un utilaj chinezesc folosit pentru săparea de tuneluri a ajuns în Portul Constanța. Are 3.300 de tone și e lung cât un teren de fotbal. Utilajul va fi folosit pentru a fora Tunelul Poiana, cel mai lung din Autostrada A1 Sibiu - Pitești. Cristian Pistol, director general CNAIR, a declarat, joi, la Digi24, că tehnologia aceasta TBM este pentru prima dată folosită în România pe calea rutieră, fiind nevoie de „o armată de oameni specializați, școliți, care să poată să opereze astfel de de utilaje”.

„Tehnologia aceasta TBM este pentru prima dată folosită în România pe calea rutieră. Tunelurile construite până acum au fost realizate prin tehnologia austriacă, fie prin metoda «cut-and-cover». În primăvară vom începe practic forarea primului tunel de acest fel, de 1,7 km de la tunelul Poiana, acesta aflându-se pe secțiunea trei a autostrăzii Sibiu-Pitești.

Timpii sunt cel puțin dublii pentru utilizare a altor tipuri de metode. Acest utilaj, odată pornit, el nu se va mai opri decât după ce va penetra tunelul până în capătul celălalt. Este o tehnologie care se utilizează cu precădere la tipul de teren foarte dur, cum sunt Munții Carpați.

Statul român nu cumpără utilaje de acest fel, ci pur și simplu licitează proiecte de investiții, proiecte de infrastructură rutieră. Este obligația constructorului de a achiziționa acele utilaje și echipamente necesare pentru realizarea obiectivului de investiție.

Un astfel de utilaj, pentru a fi operat, ai nevoie de o armată de oameni specializați, școliți, care să poată să opereze astfel de de utilaje”, spune Cristian Pistol.

Șeful CNAIR consideră că autostrada ar putea fi finalizată în 2030.

„A fost nevoie chiar să oprim circulația pe Valea Oltului pentru a putea finaliza investigațiile geotehnice. Este un proiect foarte complex, a necesitat și anumite modificări ale traseului, drept pentru care avem nevoie de revizuiri, de acorduri de mediu, procedurile fiind unele foarte ample.

Eu cred că în 2030 vom putea să circulăm pe ce înseamnă autostrada Sibiu-Pitești și nu numai atât, practic să finalizăm tot coridorul 4 Pan-european, respectiv legătura de la Nădlac la portul Constanța, însumând aproximativ 850km”, a mai declarat Pistol.

