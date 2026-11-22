Deputatul USR Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, apreciază că nodul rutier dintre Autostrada A0 și Autostrada A3 este construit pe o suprafață mai mare decât era necesar, ceea ce a generat cheltuieli suplimentare de 61 de milioane de lei, dar și mai mult timp petrecut în trafic pentru șoferi.

Nodul rutier de lângă București ar fi fost „umflat” cu 125 de hectare expropriate în plus, devenind astfel de șapte ori mai mare decât cel mai circulat nod de autostrăzi din Uniunea Europeană, a scris duminică fostul președinte USR pe pagina sa de Facebook.

„Nodul dintre A0 și A3 a fost umflat de la 82 la 208 hectare. Terenul în plus e câmp agricol, dar a fost expropriat, în cea mai mare parte, la preț de intravilan. Cât de mare e acest nod: de 7 ori mai mare decât Frankfurter Kreuz (aprox. 30 ha), cel mai circulat nod de autostrăzi din Uniunea Europeană. La un trafic estimat de 10 ori mai mic (300.000 de vehicule pe zi la Frankfurt, 30.000 la A0 x A3)”, precizează Cătălin Drulă.

Potrivit acestuia, în forma actuală, bretelele au ajuns să aibă o lungime totală de 13,7 km, față de 7,6 km în studiul de fezabilitate, iar drumurile sunt mai lungi.

„În medie, cine schimbă autostrada pierde 10 secunde față de trefla din studiu. Pe relația cea mai circulată, Ploiești - A2, pierde 50 de secunde și face 1,5 km în plus”, se arată în postare.

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De asemenea, există bretele directe de 2,5 km cu o singură bandă. Defectarea unui TIR pe o astfel de bretea va duce la blocarea circulației, adaugă Drulă, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

„Bretele atât de lungi se fac cu două benzi sau cu bandă de urgență. Ori se fac mult mai scurte. Nodul din SF era suficient aici, dar, de dragul argumentului, dacă ai avea nevoie de mai multă capacitate pe anumite relații, există soluții tehnice mult mai bune: bretele semidirecte (încă un pod peste autostradă, pe relațiile cu trafic mare) sau, păstrând forma de treflă, bucle denivelate între ele, ca la Frankfurt. Pe criterii tehnice, inginerești, nu ajungi niciodată la 200 de hectare. Aici lucrurile sunt clare: nodul s-a umflat până a cuprins toate terenurile pe care trebuia să le cuprindă”, scrie deputatul.

El menționează că 109 hectare expropriate au fost plătite ca intravilan, deși sunt teren arabil și pășune, „în plin câmp”. Astfel, s-au plătit 95 de lei/mp pentru intravilan, față de 11 lei/mp pentru extravilan, se arată în postare.

„Cea mai mare despăgubire, 7,57 milioane de lei, a luat-o Liptra International, firmă la care a fost administrator Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. Și când s-a luat această decizie de umflare a nodului și în prezent, director al CNAIR era același Cristian Pistol. Omul susținut de Thuma și Grindeanu. Vedem și de ce. Pentru că livrează. Nu pentru interesul public, dar nu acesta este criteriul PSD. Pentru ei contează cutiile de pantofi”, susține deputatul.

Editor : C.S.