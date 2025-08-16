Live TV

Video Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului

tren in gara
Foto: Inquam Photos / George Calin

După doar un an de când s-a redeschis calea ferată dintre București și Giurgiu, călătorii ar putea să rămână iarăși fără tren. Este vorba despre o linie închisă timp de 19 ani, după prăbușirea podului de la Grădiștea. Întregul traseu urmează să fie modernizat, iar traficul ar putea fi blocat. 

Traficul feroviar dintre București și Giurgiu a fost întrerupt după ce podul de la Grădiștea s-a prăbușit. Odată redeschis traficul feroviar, CFR promitea că spre Capitală sau spre Giurgiu vor circula șapte trenuri pe zi. În prezent, însă, mai circulă doar trei garnituri spre fiecare direcție.

Deși condițiile trenului actual sunt considerate bune, el circulă cu viteze reduse, de 60-70km/h. Media este chiar de 40km/h. După ce calea ferată va fi modernizată, constructorii estimează că trenurile vor putea merge cu viteze chiar și de peste 150km/h.

Actualul contract promite pentru suma de peste 2 miliarde de lei electrificarea întregului traseu, precum și schimbarea șinelor de tren vechi de 150 de ani și lăsate în paragină timp de 19 ani.

Conform CFR S.A., lucrările vor avea două etape: șase luni pentru proiectare și doi ani și jumătate pentru modernizarea căii ferate. Constructorii vor încerca să evite suspendarea traficului pe perioade lungi.

Odată blocat acest traseu, între București și Giurgiu va mai fi un singur tren pe zi, dar care va ocoli pe la Videle, motiv pentru care traseul va fi mai lung cu 20 km. Chiar dacă timpul va fi același, de 2 ore și jumătate, prețul biletului va fi de 50 de lei, în loc de 20 de lei cât este în prezent pe acest traseu.

