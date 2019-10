Ce pregătește Ştefan Mandachi, omul care a construit primul metru de autostradă din Moldova

Omul de afaceri Ştefan Mandachi, cunoscut pentru că a lansat protestul #șîeu și pentru că a construit, simbolic, primul metru de autostradă din Moldova, a postat pe contul de Facebook o poză din Islanda, țara în care patru oameni au murit într-un an întreg în accidente rutiere. Aceasta, în condițiile în care în România au avut loc două accidente grave în două zile, unul soldat cu 10 morți, altul cu 4 decese.

Mandachi a povestit că a văzut în Islanda panoul cu o cruce în care era scris numărul 4 și cu două mașini tamponate deasupra lui.

„Nu m-a impactat faptul că am văzut două mașini răsturnate, pentru că sunt obișnuit cu ce se întâmpla pe străzile din România, dar am întrebat ghidul ce reprezintă cifra 4. Am rămas mască când am auzit că 4 reprezintă numărul de morți înregistrați într-un an întreg în Islanda”, a spus Ștefan Mandachi la Digi24.

„Mi se pare inexplicabil și de o ipocrizie ieșită din comun, în contextul din România, când se moare pe străzi, că miniștrii Transporturilor transmit condoleanțe și găsesc vinovați și instituie măsuri sancționatorii, dar nimeni nu vorbește despre drumuri. Și măcar astăzi era cazul să se discute și despre situația drumurilor. Asta nu înseamnă că șoferul TIR-ului nu a fost vinovat, dar pe lângă vinovăția lui trebuia adusă în discuție și vinovăția celor care ar fi trebuit să construiască o autostradă în zona respectivă”, a mai spus omul de afaceri.

Mandachi a anunțat că pregătește un film documentar dedicat lipsei infrastructurii din România și accidentelor grave care se petrec în țară și că intenționează să-l termine până la sfârșitul anului.

Este continuarea manifestului #șîeu, a precizat Mandachi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media