Circulația metroului din București nu va fi întreruptă sau redusă în contextul măsurilor luate pentru limitarea consumului de energie, iar în acest moment nu sunt avute în vedere astfel de măsuri nici în cazul CFR. Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, a declarat marți, la Digi24, că impactul asupra populației ar fi prea mare pentru ca transportul cu metroul să intre printre primele opțiuni de reducere a consumului. În paralel, CFR a găsit o soluție pentru suplimentarea transportului de motorină de la Oil Terminal, cu încă un tren pe zi.

Întrebat dacă situația energetică actuală ar putea determina autoritățile să reducă numărul garniturilor de metrou, Miruță a exclus un asemenea scenariu.

„Nu, pentru că efectul eliminării transportului cu metroul este unul cu consecințe mult mai mari decât alte măsuri care pot fi luate până se ajunge acolo. Nu este discutată, nu este luată în calcul, nu se fac analize despre întreruperea mersului cu metroul sub nicio formă”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a explicat că metroul se află printre priorități atunci când este analizată importanța serviciilor pentru populație. „Adică este una dintre prioritățile de sus în ceea ce privește importanța raportată la beneficiul cetățenilor. Dacă se iau măsuri, se analizează și ele de la coada listei, nu din capătul listei”, a spus acesta. Întrebat dacă sunt avute în vedere măsuri similare la CFR, Miruță a răspuns: „În acest moment, nu”.

CFR suplimentează transportul de motorină

CFR este însă implicată în măsurile pentru facilitarea transportului carburanților. Miruță a explicat că existau dificultăți în transportul feroviar de la Oil Terminal, pe fondul aglomerației de trenuri din zona Constanța. În urma unei întâlniri care a avut loc luni între reprezentanții companiei și cei ai CFR, a fost identificat un interval suplimentar în care poate circula încă un tren cu combustibil.

„A existat ieri o întâlnire între cei de la Oil Terminal și cei de la CFR și s-a suplimentat, s-a găsit în jurul prânzului un interval orar în care să se permită traversarea încă unei navete, încă unui tren cu combustibil, suplimentar față de cele două care existau conform programului curent”, a declarat ministrul.

Oil Terminal avea până acum două trenuri pe zi pentru transportul combustibilului, iar introducerea celui de-al treilea înseamnă, potrivit lui Miruță, o creștere cu 50% a acestei capacități. „Cei de la Oil Terminal acum au un tren în plus față de cele două. Deci ei până acum transportau două trenuri pe zi. Deja un tren în plus înseamnă 50% în plus”, a spus el.

Ministrul a precizat că sunt luate măsuri pentru ca efectele situației internaționale să fie resimțite cât mai puțin în România. El a vorbit și despre discuțiile privind reluarea transporturilor de petrol din Kazahstan prin Marea Neagră, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina, afirmând că „se încearcă la nivel diplomatic un culoar pentru astfel de transporturi”.

Miruță se așteaptă ca suplimentarea transportului de combustibil și celelalte măsuri adoptate să reducă presiunea asupra pieței interne. „Mă aștept ca aceste măsuri să dilueze problemele de la pompă și să existe suficiență”, a declarat ministrul, precizând că situația stocurilor este gestionată de Ministerul Energiei.

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Editor : M.I.