Cea mai ieftină asigurare RCA din România nu va mai fi disponibilă. ASF interzice o firmă din Bulgaria începând cu 1 octombrie

Firma care vindea cel mai ieftin RCA în România a fost interzisă definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară din cauza întârzierilor dosarelor de daună și chiar neîndeplinirea unor obligații contractuale. Firma din Bulgaria are 200.000 de clienți la noi în țară și a precizat că interdicția reprezintă o sancțiune disproporționată în raport cu gravitatea presupusei fapte. 

Firma DallBogg Life and Health AD vindea cel mai ieftin RCA din România și acumulase deja până la 200.000 de clienți în doar câteva luni de la intrarea pe piață. Majoritatea dintre aceștia au poliță RCA valabilă 12 luni, care va rămâne în continuare valabilă până la expirare. 

Măsura autorităților din România de a interzice această firmă pe piața locală vine după o suspendare temporară similară luată de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Bulgaria, după ce compania a început să nu mai plătească la timp daunele rezultate în urma accidentelor rutiere, un semnal de alarmă cu privire la problemele financiare ale companiei. 

Măsura luată de autoritățile din România i-a nemulțumit pe acționarii firmei, care consideră că această sancțiune este una disproporționată. 

România a trecut prin câteva falimente răsunătoare pe piața asigurărilor în ultimii ani: companii precum Astra Asigurări, Euroins sau Carpatica Asigurări, cu costuri totale de aproape 1 miliard de euro.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a suspendat temporar, în iulie, activitatea de emitere a polițelor de asigurare, inclusiv RCA, a companiei bulgare de asigurări DallBogg. Compania este activă pe piața RCA din România începând cu noiembrie 2024. 

