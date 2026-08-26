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Video Centura Bușteni-Azuga prinde contur. Cum va schimba șoseaua de 10 kilometri traficul sufocant de pe Valea Prahovei

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centura azuga busteni
Lucrările la centura Bușteni-Azuga, care va avea 10 kilometri, sunt în plină desfășurare și promit să fluidizeze traficul sufocant de pe Valea Prahovei. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Vești bune pentru traficul infernal de pe DN1. Pe Valea Prahovei se lucrează la centurile care ar trebui să scoată traficul din stațiuni și să scurteze drumurile șoferilor. Dacă la Comarnic, lucrările sunt aproape gata, centura Bușteni-Azuga este abia la început. O echipă Digi24 a fost pe șantierul șoselei care va avea 10 kilometri și care ar urma să fie deschisă traficului la finalul anului viitor.

Cozi kilometrice, mașini care circulă bară la bară și nervi întinși la maximum. Așa arată zilnic traficul pe Drumul Național 1, de pe Valea Prahovei.

„Locuiesc aici, în zonă, și mai ales în luna august a fost groaznic! Așa e în fiecare zi, și ziua, și noaptea. Tot timpul”, spune exasperat de situație un localnic.

„Infernal, dar asta e... Ieri am venit de la Constanța, de la Nistorești la Comarnic o oră jumătate am făcut”, povestește un șofer.

„De 30 de ani, traficul e la fel. Nici nu vedem vreo îmbunătățire”, susține dezamăgită o altă localnică.

Pentru a fluidiza traficul, autoritățile au început să construiască centuri ocolitoare. Una dintre ele este cea de la Comarnic, care are o lungime de 6 kilometri și ar urma să fie deschisă luna viitoare. A doua va conecta stațiunile de munte Azuga și Bușteni.

„Centura Azuga-Bușteni va avea aproape 10 kilometri și două benzi pe sens. În acest moment, se lucrează la podurile peste calea ferată și peste râul Prahova”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

Lucrările au pornit în noiembrie anul trecut și sunt abia la început.

„Lucrarea este destul de complexă: 16 poduri, lucrări de consolidare a versanților, devieri de utilități. Avem un coridor de expropriere în orașul Bușteni și în orașul Azuga și suntem limitați de proprietățile private, de râul Prahova”, explică Mario Adrian Bordiciuc, șef de șantier.

Până când șoferii vor putea să ocolească stațiunile de pe Valea Prahovei, răbdarea rămâne singura soluție.

„Sunt taximetrist și 7-8 ore sunt pe stradă. Din astea, cred că le stau pe loc jumate, 4-5 ore sigur. Sperăm că se va mai fluidiza puțin traficul, în contextul în care nu vor mai fi nici camioanele”, spune optimist un șofer.

Costurile pentru centura Azuga - Bușteni se ridică la peste 840 de milioane de lei, fonduri europene și de la bugetul de stat. Șoseaua ar trebui să fie gata la finalul anului viitor.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Citește și: VIDEO Drumul care poate salva Valea Prahovei de aglomerație: Șoseaua de centura a orașului Comarnic este aproape gata. Când va fi deschisă

Editor : Izabela Zaharia

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