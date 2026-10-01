Centura Comarnic a fost deschisă traficului rutier. Șeful CNAIR a întârziat la inaugurare pentru că a rămas „agăţat” în trafic

Centura oraşului Comarnic a fost deschisă, joi după-amiază, traficului rutier, la aproape trei ani de la demararea lucrărilor, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Prahova, Virgiliu Nanu, arătând că proiectul a costat 516 milioane de lei. Şeful CNAIR a întârziat la inaugurarea noului tronson de drum pentru că a fost„ agăţat în trafic”, după cum a explicat şeful Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu.

Şeful CNAIR, Cristian Pistol, invitat la inaugurarea care a avut loc joi după amiază, a întârziat la eveniment pentru că a rămas „agăţat” în trafic. Informaţia a fost făcută publică chiar de către şeful Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, atunci când, în discursul său, acesta a ajuns la capitolul „mulţumiri”.

„Nu în ultimul rând, chiar dacă încă sunt pe drum şi sunt agăţaţi în trafic, aş vrea să le mulţumesc şi colegilor de la CNAIR – şi aici mă refer la domnul director general Cristi Pistol - pentru că de fiecare dată a fost alături de acest proiect, a fost alături de noi”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu.

Proiect pe trei ani de zile

„Discutăm de un proiect care a început acum tre ani de zile (...). Discutăm de o alternativă la DN 1, o alternativă care să vină să decongestioneze întreg traficul de pe DN 1, cel puţin în zona asta. (...) Un proiect destul de important pentru judeţul Prahova, un proiect care a costat 516 milioane de lei, lucrări de construcţii-montaj - 438 de milioane. Un proiect important atât pentru noi, prahovenii, cât şi pentru toţi participanţii la trafic şi sunt convins că, odată cu deschiderea acestei centuri, acele cozi pe care dumneavoastră le-aţi văzut astăzi eu sunt convins că nu le vom mai vedea”, a spus Nanu, într-o conferinţă de presă susţinută pe Centura Comarnic.

Lucrările pentru realizarea acestui obiectiv au demarat în noiembrie 2023, în prezenţa ministrului Transporturilor de la acel moment, Sorin Grindeanu.

Preşedintele de atunci al CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, spunea că are speranţa ca într-un an să se poată circula pe acest drum.

Proiectul Centurii Comarnic a fost iniţiat de Consiliul Judeţean Prahova şi a fost finanţat de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, din Programul Operaţional Transporturi 2021-2027.

Licitaţia pentru acest obiectiv de investiţii a fost câştigată de asocierea SC Frasinul SRL (lider) - SC Artehnis SRL, la valoarea de 236.740.000,00 lei fără TVA.

Nanu a oferit o serie de detalii tehnice referitoare la acest drum.

„Discutăm de o centură ocolitoare în lungime totală de 5,9 kilometri, formată din două poduri - unul de 81 metri, unul de 40 metri, ambele traversează râul Prahova, un viaduct de 370 metri, (...) un viaduct cu nouă deschideri, o construcţie destul de amplă, destul de tehnică, viaduct care traversează atât râul Prahova, linia ferată Bucureşti-Braşov, cât şi strada Podului Neag. Mai mult decât atât, au fost amenajate patru intersecţii cu patru sensuri giratorii, intersecţii care nu fac decât să uşureze accesul atât pe centură, cât şi ieşirea de pe această centură”, a explicat preşedintele CJ Prahova.

Potrivit şefului Direcţiei Întreţinere, Siguranţa Circulaţiei, Drumuri şi Poduri din cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) , Cristian Andrei, această centură are un grad înalt de siguranţă.

El a punctat că „o salbă” de lucrări se vor executa în continuare pentru degrevarea traficului de pe DN 1.

„Considerăm, în calitate de specialişti, că această centură are un înalt grad de realizare şi de siguranţă, deci nu credem că vor fi probleme deosebite. Da, din păcate, nu va rezolva complet toate problemele de fluenţă şi accesibilitate ale DN 1. Dar ţineţi cont că, practic, oraşul Comarnic va fi degrevat în mare parte de concesiile care se înregistrau, iar în continuare vom continua cu aceste măsuri. (...) Avem o salbă de lucrări care se vor executa - două pasaje pietonale subterane în Comarnic, două în Buşteni, tot pasaje subterane pietonale, pasaj pietonal în Predeal, iar mai mult de atâta în Sinaia, la intrare şi ieşire de pe centura Sinaia - două pasaje denivelate care vor asigura accesul mult mai facil în aceste localităţi”, a declarat Cristian Andrei.

Preşedintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, a mai menţionat că speră ca şi Centura Azuga-Buşteni să fie finalizată până la începutul anului 2028, stadiul lucrărilor fiind acum de 16%.

Editor : Sebastian Eduard