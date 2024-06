CFR anunță că trenurile vor circula cu viteză redusă în următoarele zile din cauza caniculei

CFR SA anunţă că în perioada 21 - 23 iunie viteza de circulaţie a trenurilor în zonele aflate sub incidenţa codurilor roşu și portocaliu de caniculă va fi redusă cu 20-30 de km/h faţă de cea normală, ceea ce va duce la prelungirea duratei de parcurs a anumitor trenuri.



”Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" SA vă informează că, în perioada 21 - 23 iunie 2024, viteza de circulaţie a trenurilor care tranzitează judeţele aflate sub incidenţa noilor avertizării de COD PORTOCALIU şi COD ROŞU, va fi în continuare adaptată la condiţiile meteo de temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă, de 38 - 39 de grade Celsius în aer. Pentru menţinerea siguranţei traficului feroviar pe raza judeţelor şi a Municipiului Bucureşti aflate sub incidenţa avertizărilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie de COD PORTOCALIU şi COD ROŞU, de temperaturi de aproape 40 de grade Celsius în aer, prelungim măsura de reducere a vitezei de circulaţie a trenurilor CU 20-30 km/h FAŢĂ DE VITEZA NORMALĂ, în zonele aflate sub incidenţa avertizărilor meteo de temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă”, transmite compania.

CFR SA precizează că reducerea vitezei de circulaţie cu 20 - 30 km/h faţă de viteza normală, care va conduce implicit şi la prelungirea duratei de parcurs a anumitor trenuri, este una dintre principalele măsuri aplicate, în astfel de situaţii, de orice sistem feroviar, în vederea menţinerii condiţiilor de siguranţă în trafic.

”În acest context, informăm faptul că, reducerea vitezei de circulaţie se va aplica pe toate segmentele de cale ferată unde temperatura la nivelul şinei, în anumite intervale orare, atinge pragul de 50 de grade Celsius, acestă măsură fiind prevăzută de instrucţiile feroviare şi are drept scop desfăşurarea traficului feroviar în condiţii de siguranţă. Vă asigurăm totodată de faptul că, personalul de specialitate din cadrul regionalelor de cale ferată ale CFR SA efectuează permanent, în această perioadă, revizii suplimentare pe reţea pentru verificarea directă a căii şi înregistrarea evoluţiei temperaturilor la nivelul şinei, iar operatorii de transport feroviar de călători şi de marfă (OTF) vor fi avizaţi operativ când se impune reducerea vitezei de circulaţie şi pe ce intervale de staţii, astfel încât aceştia să informeze, la rândul lor, pasagerii din trenurile aflate deja în circulaţie, sau care urmează să circule în ziua respectivă, despre condiţiile de trafic”, informează CFR SA.

Compania recomandă călătorilor ca în această perioadă, înainte de efectuarea călătoriei, să solicite informaţii despre orele de sosire şi de plecare ale trenurilor din/în staţiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport de la care a achiziţionat sau doreşte să achiziţioneze bilet şi să consulte periodic site-urile-urile operatorilor de transport, pentru informaţii actualizate despre condiţiile şi măsurile impuse în graficul trenurilor înscrise în circulaţie.

