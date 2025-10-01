CFR Călători acuză ARF că nu i-a plătit compensaţii de 135 milioane de lei și astfel s-ar putea bloca circulaţia trenurilor

CFR Călatori anunţă, printr-un comunicat, că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) riscă să ducă la blocarea circulaţiei trenurilor, acuzând autoritatea că nu i-a plătit compensaţia pentru serviciului public de transport feroviar de călători şi din facilităţile acordate de către statul român pentru călătoria cu trenul.

„CFR Călatori ar trebui să încaseze conform prevederilor contractuale şi legislaţiei în vigoare, pentru serviciul prestat, sume considerabile de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) compuse din compensaţia pentru serviciului public de transport feroviar de călători şi din facilităţile acordate de către statul român pentru călătoria cu trenul. Atât timp cât compensaţia în anul 2025 este mult sub nivelul necesar şi reprezintă doar 80% din valoarea compensaţiei acordate în anul 2024, CFR Călători este practic văduvită de ARF de sumele care îi reveneau conform legislaţiei în vigoare”, arată CFR Călători.

La aceasta se adaugă facilităţile acordate de stat prin ARF, diverselor categorii sociale de călători (elevi, studenţi, pensionari, veterani etc) pe care ARF nu le mai decontează sau întârzie plata lor.

„Doar în ultima perioadă, valoarea facilităţilor nedecontate de către ARF până în acest moment se ridică la suma de 135 de milioane de lei. În aceste condiţii, CFR Călători nu are cum să nu înregistreze datorii scadente şi întârzieri la plata furnizorilor. Rolul Autorităţii pentru Reforma Feroviară este major în ceea ce priveşte funcţionarea optimă a sistemului feroviar în România”, subliniază compania.

Potrivit CFR Călători, orice decizie prin care ARF nu îşi respectă atribuţiile legale riscă să ducă la blocarea circulaţiei trenurilor CFR Călători şi a sistemului feroviar.

Trenurile cu locomotivă electrică aparţinând CFR Călători sunt în pericol să nu mai poată circula, de săptămâna viitoare, pe reţeaua naţională de cale ferată, din cauza restanţelor acumulate de operatorul de transport de călători la Societatea Electrificare CFR SA, potrivit unei notificări transmise acestuia în data de 29 septembrie.

