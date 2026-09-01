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CFR Călători anunţă că a finalizat contractele de modernizare finanţate prin PNRR

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Foto: Facebook / CFR
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CFR Călători anunţă finalizarea contractelor derulate în cadrul programului de investiţii finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru modernizarea vagoanelor, a locomotivelor şi a materialului rulant. Astfel, au fost modernizate 139 de vagoane de călători şi 75 de locomotive, dintre care 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători şi 20 de locomotive de manevră transformate în locomotive electrice cu acumulatori.

CFR Călători anunţă, marți, finalizarea contractelor derulate în cadrul programului de investiţii finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Pilonul I – Tranziţia spre o economie verde, Componenta C4 – Transport sustenabil, Investiţia I2 – Material rulant feroviar. Astfel, CFR Călători multumeşte partenerilor instituţionali – Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF) – pentru susţinerea continuă şi managementul fondurilor europene.

„De asemenea, CFR Călători mulţumeşte partenerilor industriali implicaţi în execuţia lucrărilor: Softronic Craiova, RELOC Craiova, CFR SCRL Braşov, Electroputere VFU Paşcani, Atelierele CFR Griviţa Bucureşti şi Remarul „16 Februarie” Cluj-Napoca şi evidenţiază faptul că toate lucrările de modernizare, reconstrucţie şi conversie tehnică din cadrul acestui proiect au fost executate integral în România, în unităţi şi uzine feroviare de profil din ţară”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, programul de investiţii a vizat modernizarea a 139 de vagoane de călători şi 75 de locomotive, dintre care 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători şi 20 de locomotive de manevră transformate în locomotive electrice cu acumulatori.

„Materialul rulant modernizat este utilizat în exploatarea trenurilor CFR Călători şi contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de călătorie, a siguranţei şi a eficienţei operaţionale. De exemplu, trenurile InterCity (IC) sunt formate în exclusivitate din vagoane şi locomotive modernizate prin PNRR. Vagoanele modernizate beneficiază, în funcţie de tipul acestora, de instalaţii de climatizare, sisteme de informare a pasagerilor, prize pentru alimentarea dispozitivelor electronice şi toalete ecologice. Unele vagoane sunt dotate cu facilităţi pentru persoanele cu mobilitate redusă şi spaţii dedicate transportului bicicletelor şi echipamentelor sportive”, precizează CFR Călători.

Reprezentanţii companiei adaugă că locomotivele modernizate au sisteme şi echipamente moderne de comandă, control şi monitorizare, care contribuie la creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea performanţelor în exploatare şi creşterea siguranţei în circulaţie.

„Pentru anumite unităţi de material rulant, respectiv 20 de vagoane, lucrările de modernizare continuă în cadrul Programului Transport 2021–2027, prin contracte distincte, urmând ca respectivele unităţi să fie finalizate în cadrul acestui program. Prin aceste investiţii, CFR Călători îşi modernizează parcul de material rulant şi îmbunătăţeşte condiţiile oferite pasagerilor, contribuind la creşterea atractivităţii transportului feroviar”, mai arată sursa citată.

Editor : A.P.

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