Live TV

CFR Călători ar putea opri circulația trenurilor începând cu 1 septembrie, din cauza datoriilor acumulate

Data actualizării: Data publicării:
tren in gara
Foto: Inquam Photos / George Calin

Trenurile Regio CFR Călători riscă să nu mai poată circula pe rețeaua națională de cale ferată, începând cu 1 septembrie, iar de la 1 octombrie nu vor mai fi bani pentru operarea celor Inter-Regio, din cauza datoriilor acumulate de către Compania Națională de Căi Ferate, anunță clubferoviar.ro. Directorul Traian Preoteasa, care este plătit cu peste 5.000 de euro pe lună, are facturi neachitate în valoare de aproape 8,2 milioane de euro.

Datoriile sunt cele pe care operatorul feroviar le are la plata tarifului pentru utilizarea infrastructurii. Conform celor de la Club Feroviar, în urma datoriilor acumulate în ultimii ani, trenurile REGIO riscă să fie trase pe linie moartă, peste o săptămână, iar cele INTER-REGIO de la data de 1 octombrie. 

Scenariul optim ar fi ca statul să își achite rapid datoriile sau să prezinte un grafic clar de plăți eșalonate, care să fie realizat în concordanță cu bugetele instituțiilor de anul acesta. 

Termenul limită pentru plata acestor debite este data de 29 august, iar dacă nu vor fi prezentate grafice clare sau dacă datoria nu va fi stinsă complet, trenurile riscă să fie trase pe linie moartă. 

Problemele de pe calea ferată au fost invocate în spațiul public și în luna iunie, atunci când CFR Călători menționa într-o scrisoare transmisă Ministerului Transporturilor lipsa fondurilor, dar și lista datoriilor, cele mai mari fiind cele către operatorii de carburant.

Citește și: Dosar penal la CFR Călători. Compania este suspectată că nu a plătit în termen legal taxele datorate statului 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
control de securitate bagaj de mana aeroport
1
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
2
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Sistem S-300V
3
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
isu salvamont arges munte
4
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
Fabrica atacată
5
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
Lamine Yamal a dat "cărțile pe față": prima imagine care confirmă relația
Digi Sport
Lamine Yamal a dat "cărțile pe față": prima imagine care confirmă relația
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ionuț Moșteanu și Denis Smîhal
Ministerul Apărării din Ucraina dezvăluie câte pachete de ajutor...
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Negocierile privind Pachetul 2 al reformei fiscale s-ar putea...
accident_arges3
Tragedia din Iezer-Păpușa, „cea mai dificilă acțiune” pentru...
grosan
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news...
Ultimele știri
Furie la Kiev după ce regizorul american Woody Allen a participat la Săptămâna Internaţională a Filmului de la Moscova: „O insultă”
Sorin Grindeanu, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală: „Sunt șanse foarte mari” de rupere a coaliţiei
Un bărbat din Suceava a fost arestat după ce și-a omorât în bătaie bunicul de 89 de ani, apoi a incendiat hambarul în care se afla
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
An attractive young woman with red hair and a red dress working online remotely from her phone and travels. Train travel and reading on mobile phone s
De ce nu merge Wi-Fi-ul în trenurile din Europa. Companiile feroviare din UE promit internet 5G, dar nu îl oferă
tren cfr
Circulația feroviară închisă pe Valea Prahovei, între Câmpina și Florești Prahova, din cauza vremii. Un fir, redeschis după ora 22.00
BUCURESTI - GARA DE NORD - ILUSTRATIE - 4 IUN 2024
Românii se plâng de condițiile din trenuri. Ce au reclamat la Protecția Consumatorului
Foto: CFR SA
Circulația trenurilor între Sinaia-Bușteni, reluată după ce un copac a căzut pe linia de contact. 2.106 minute de întârziere cumulate
cale ferata
Circulație feroviară întreruptă din cauza unei furtuni în județul Mehedinți. Patru trenuri au avut întârzieri majore
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce prefera să mănânce prințesa Diana. Preparatul sănătos care a ajuns să o exaspereze: „Oriunde merg, mi se...
Cancan
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Tragedie: s-a repetat cazul Diogo Jota! Imagini oribile din timpul accidentului în care a mai murit un...
Adevărul
Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Mihai Călin, discurs dur: "Sergiu Nicolaescu, un nenorocit. L-a ridicat în slăvi pe Ceauşescu şi l-a făcut pe...
Digi Sport
Donald Trump a luat decizia și a făcut anunțul: vineri, 26 septembrie
Pro FM
Sting, dat în judecată de foștii colegi din trupe The Police. De ce îi cer milioane de lire sterline: "Asta...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii...
Newsweek
23.000 lei/lună salariul unui procuror din Băilești. Pensia specială va fi mai mare. Cum se explică?
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Surpriza de pe locul 1, în box office-ul nord-american. Pe 2, „Weapons”, care e aproape de 200 de milioane de...
UTV
Dieta cu care Fuego a slăbit 5 kilograme în 5 zile. Secretul artistului pentru a se menține în formă