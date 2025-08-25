CFR Călători ar putea opri circulația trenurilor începând cu 1 septembrie, din cauza datoriilor acumulate

Trenurile Regio CFR Călători riscă să nu mai poată circula pe rețeaua națională de cale ferată, începând cu 1 septembrie, iar de la 1 octombrie nu vor mai fi bani pentru operarea celor Inter-Regio, din cauza datoriilor acumulate de către Compania Națională de Căi Ferate, anunță clubferoviar.ro. Directorul Traian Preoteasa, care este plătit cu peste 5.000 de euro pe lună, are facturi neachitate în valoare de aproape 8,2 milioane de euro.

Datoriile sunt cele pe care operatorul feroviar le are la plata tarifului pentru utilizarea infrastructurii. Conform celor de la Club Feroviar, în urma datoriilor acumulate în ultimii ani, trenurile REGIO riscă să fie trase pe linie moartă, peste o săptămână, iar cele INTER-REGIO de la data de 1 octombrie.

Scenariul optim ar fi ca statul să își achite rapid datoriile sau să prezinte un grafic clar de plăți eșalonate, care să fie realizat în concordanță cu bugetele instituțiilor de anul acesta.

Termenul limită pentru plata acestor debite este data de 29 august, iar dacă nu vor fi prezentate grafice clare sau dacă datoria nu va fi stinsă complet, trenurile riscă să fie trase pe linie moartă.

Problemele de pe calea ferată au fost invocate în spațiul public și în luna iunie, atunci când CFR Călători menționa într-o scrisoare transmisă Ministerului Transporturilor lipsa fondurilor, dar și lista datoriilor, cele mai mari fiind cele către operatorii de carburant.

