Noul Mers al Trenurilor 2026-2027 va intra în vigoare începând cu data de 13 decembrie, a anunţat, miercuri, CFR Călători. În noul Mers al Trenurilor 2026-2027, valabil până pe 11 decembrie 2027, se va asigura zilnic circulaţia a aproximativ 1.000 de trenuri din categoriile Regio, InterRegio şi Intercity, pe întreaga reţea feroviară naţională.

„Noul plan de mers a fost elaborat în funcţie de cerinţele de transport, de condiţiile de exploatare a infrastructurii feroviare şi de resursele de material rulant disponibile, urmărind adaptarea ofertei de transport la nevoile de mobilitate ale călătorilor, în condiţiile contractelor de servicii publice. Programele de investiţii derulate în perioada 2023-2026 reprezintă o etapă importantă în modernizarea parcului activ de material rulant al CFR Călători şi în îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi siguranţă oferite călătorilor. Astfel, în circulaţia trenurilor este utilizat material rulant modernizat în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, prin PNRR şi Programul Transport (PT). În cadrul acestor proiecte au fost modernizate 55 de locomotive electrice, 20 de locomotive convertite în locomotive electrice cu acumulatori şi 124 de vagoane (vagoane clasă şi vagoane speciale). Materialul rulant modernizat a fost introdus în compunerea trenurilor InterCity şi a multor trenuri InterRegio de pe principalele rute de transport”, se menţionează în comunicat.

În paralel, compania a introdus în circulaţie, în compunerea trenurilor InterRegio şi Regio, rame electrice Alstom Coradia Stream, respectiv PESA, atribuite CFR Călători spre operare de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), pe măsura recepţionării acestora, în cadrul contractelor de servicii publice.

În prezent, CFR Călători operează 12 rame Alstom Coradia Stream, şapte rame PESA şi 16 locomotive TRAXX Alstom, iar pe parcursul anului 2027, numărul ramelor Alstom Coradia Stream urmează să ajungă la 24, cel al ramelor PESA InterRegio la 22, iar cel al ramelor PESA Regio la 37.

De asemenea, reprezentanţii companiei feroviare precizează că timpii de călătorie vor fi mai mici pentru trenurile Intercity. Astfel, introducerea unei perechi de trenuri Intercity fără opriri intermediare pe relaţia Bucureşti Nord - Craiova şi retur, va avea timp de parcurs sub trei ore, apoi reducerea duratei călătoriei cu trenurile Intercity pe relaţia Bucureşti Nord - Braşov, la aproximativ două ore şi zece minute, precum şi reducerea timpului de parcurs pentru trenul Intercity pe relaţia Bucureşti Nord - Cluj-Napoca la mai puţin de opt ore.

„În traficul intern, se va asigura o legătură directă cu trenuri InterRegio între Bucureşti Nord şi Drobeta-Turnu Severin, în ambele sensuri. De asemenea, trenurile IR 1645 şi IR 1646 vor circula pe relaţia Bucureşti Nord - Cluj-Napoca şi retur, via Deda, unde se vor asigura legături către şi dinspre Târgu Mureş, iar trenurile IR 1633 şi IR 1638 Bucureşti Nord - Braşov şi retur vor fi încadrate în categoria Regio Expres, oferind un număr sporit de opriri în staţii de interes şi un tarif mai mic. În perspectiva continuării preluării noilor rame electrice Alstom Coradia Stream şi PESA, CFR Călători a planificat introducerea acestora pe mai multe relaţii din ţară. Astfel, sunt prevăzute trenuri InterRegio formate din rame Alstom Coradia Stream pe relaţiile Bucureşti Nord - Suceava, Bucureşti Nord - Iaşi, Bucureşti Nord - Galaţi, Iaşi - Cluj-Napoca, precum şi trenuri InterRegio formate din rame PESA pe relaţiile Bucureşti Nord - Călăraşi, Suceava - Constanţa, Braşov - Cluj-Napoca, Reşiţa Nord - Timişoara Nord - Arad şi Cluj-Napoca - Craiova - Bucureşti Nord”, precizează CFR Călători.

Totodată, sunt planificate trenuri Regio, formate din rame PESA, pe relaţii precum Bucureşti Nord - Adjud, Bacău - Paşcani, Feteşti - Constanţa, Braşov - Sfântu Gheorghe şi Braşov - Gheorgheni. Până la preluarea ramelor electrice PESA de către CFR Călători, o mare parte dintre trenurile Regio planificate vor circula în compunere clasică, cu locomotive şi vagoane. Celelalte trenuri vor fi introduse în circulaţie după preluarea ramelor PESA.

În ceea ce priveşte traficul feroviar internaţional, pentru creşterea confortului călătorilor, în compunerea mai multor trenuri internaţionale vor fi utilizate vagoane modernizate prin programele finanţate prin PNRR şi Programul Transport (PT).

În plus, pentru călătoria pe relaţia Târgu Mureş - Budapesta şi retur cu trenurile 366 şi 367 Budapesta - Braşov şi retur, pasagerii vor beneficia de legături în staţia Deda, iar din cauza închiderii liniei Drobeta-Turnu Severin - Caransebeş pentru lucrări la infrastructura feroviară efectuate de managerul acesteia, CNCF "CFR" SA, trenurile internaţionale 72, 73, 78 şi 79 în relaţia Bucureşti Nord - Budapesta şi retur vor circula, începând cu luna februarie 2027, pe un traseu deviat, via Filiaşi - Târgu Jiu.

„Având în vedere închiderile de linie stabilite de CNCF "CFR" SA, care afectează circulaţia feroviară la frontiera Giurgiu Nord - Ruse, trenurile 460 şi 461 Bucureşti Nord - Sofia/Varna/Istanbul şi retur nu vor circula, iar trenurile 1094 şi 1095 Bucureşti Nord - Ruse şi retur vor circula numai până în luna aprilie 2027”, informează CFR Călători.

Reprezentanţii companii subliniază că, începând cu noul Mers al Trenurilor, călătorii vor putea achiziţiona bilete pentru biciclete la trenurile Regio operate cu rame electrice PESA, o facilitate nouă pentru această categorie de trenuri.

Editor : A.P.