CFR nu are vagoane suficiente pentru toți călătorii, vara aceasta

CFR Călători nu va avea vagoane suficiente în vara aceasta pentru a satisface nevoia de trafic, mai ales pentru litoral, în condiţiile în care din 1.200 de vagoane pe care le are în inventar, 400 erau oprite din cauze tehnice, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Şova, într-un interviu acordat AGERPRES.

Acesta a subliniat că s-a început o procedură de licitaţie în vederea achiziţionării unui număr de 100 de automotoare tip Săgeată albastră Desiro, "însă nimic nu va veni pentru sezonul estival".

„Din păcate, situaţia stă foarte rău, în sensul că din 1.200 de vagoane pe care CFR Călători le are în parcul inventar, în luna martie 400 erau oprite din cauze tehnice. Nicio licitaţie nu era făcută pentru reparaţia acestora, lucru care însă, acum, s-a făcut şi au început reparaţiile. Totuşi, vom traversa foarte greu această vară. Din fericire, apetitul publicului pentru transportul pe cale ferată a crescut. Pe de altă parte, din nefericire, CFR Călători are o condiţionalitate foarte, foarte gravă, în sensul că nu are vagoane destule şi nici nu va avea vagoane suficiente în vara asta pentru a satisface nevoia de trafic, pentru litoral mai ales.

Compania are în vedere - şi s-a început o procedură de licitaţie pentru un acord în vederea achiziţionării de 100 de automotoare tip Săgeată albastră Desiro, însă nimic din toate acestea nu va veni pentru sezonul estival. Aşteptăm să le avem din septembrie - octombrie. Se repară, se fac eforturi să se gestioneze acest trafic cu un pic mai mult de 2/3 din totalul parcului pe care ar fi putut să îl exploateze. Sau să se străduiască să optimizeze, să aducă vagoane, dar o treime din parc lipsă înseamnă foarte mult. Va fi aglomerat în această vară în gări şi la casele de bilete, din păcate.

Vreau să mă refer şi la lipsa posibilităţii ca studenţii să poată să rezerve bilete online. Este o condiţionalitate generată de faptul că, pentru a putea obţine un bilet gratuit, ei trebuie să prezinte nişte documente pe care nu le putem gestiona online”, a declarat Lucian Șova pentru Agerpres.

Citește aici interviul integral

Reporter: Dar aţi luat în calcul o limitare a numărului de călătorii gratuite pentru studenţi, mai ales că s-a extins această facilitate şi la cei care urmează masterate sau doctorate? Nu este cam mult?

Lucian Şova: „Toată lumea zice că da. Acest lucru ţine de o decizie guvernamentală şi de o politică publică privind prioritizarea unor ajutoare, pentru că acesta este un fel de ajutor totuşi pentru un anumit public-ţintă. Sigur că se aşteaptă nişte optimizări, având în vedere că trebuie să susţinem nu numai turismul, ci în primul rând să susţinem accesibilitatea la învăţământ a studenţilor, şi ar trebui ca acest lucru să fie o prioritate.

Eu reliefez acest aspect în urma discuţiilor pe care le am cu colegii din Guvern, transmit de asemenea informaţia că există o stare de nemulţumire şi de aşteptare din partea publicului care plăteşte bilete şi care, uneori, este în situaţia de a călători ori în condiţii mai dezagreabile, ori de a nu mai avea acces la bilet atunci când doreşte, pentru că aceste bilete sunt luate deja de cei care beneficiază de gratuitate.

Altfel, ca politică publică în principiu, dat fiind că ne adresăm tinerei generaţii, este bine să o încurajăm să practice călătoria cu trenul mai degrabă decât cu mijloace auto, fie personale, fie de transport public.”

