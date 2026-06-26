CFR SA anunţă restricții de viteză din cauza caniculei

Compania CFR SA anunţă că, în următoarele zile, ar putea fi introduse limitări de viteză, în contextul temperaturilor ridicate prognozate. Totodată, se fac verificări la linii şi echipamente, pentru a putea fi luate alte măsuri, dacă este necesar.

Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a anunţat că, de vineri până luni, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, sunt aplicate măsuri preventive pentru menţinerea siguranţei circulaţiei feroviare pe reţeaua feroviară.

”În funcţie de valorile temperaturilor înregistrate la nivelul infrastructurii feroviare şi de situaţia constatată în teren, CFR S.A. poate dispune introducerea limitărilor temporare de viteză pe anumite secţii de circulaţie. Aceste măsuri au caracter preventiv şi sunt aplicate de personalul de specialitate al companiei, în conformitate cu reglementările feroviare, pentru protejarea infrastructurii şi desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă”, a arătat compania.

În perioada menţionată, personalul sucursalelor regionale de cale ferată monitorizează permanent zonele expuse temperaturilor ridicate şi face verificări la linie şi terasamente, aparate de cale, poduri şi podeţe, instalaţii de electrificare, instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţii.

Pentru următoarele zile, meteorologii au anunţat că valul de căldură se va extinde în toată ţara şi se va intensifica, fiind emise avertizări Cod galben, Cod portocaliu şi Cod roşu de caniculă, întrucât temperaturile pot ajunge la 40 de grade.

Editor : A.P.