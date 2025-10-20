Live TV

News Alert CFR SA suspendă circulația mai multor trenuri CFR Călători din cauza datoriilor de peste 100 de milioane de lei. Lista rutelor afectate

Data publicării:
BUCURESTI - GARA DE NORD - ILUSTRATIE - AGLOMERATIE - 1 IUN 2024
Gara de Nord, București. Foto. Inquam Photos / Alex Nicodim

CFR SA anunță suspendarea temporară a circulației mai multor trenuri operate de CFR Călători, începând de marți, 21 octombrie, ora 00:01, din cauza neachitării la termen a datoriilor aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii. Datoria depășește 100 de milioane de lei, iar decizia vizează zeci de trenuri Regio și InterRegio din întreaga țară.

Potrivit comunicatului transmis de companie, sumele restante depășesc 100 de milioane de lei, mai exact 100.203.237,65 lei.

„Măsurile au caracter temporar, urmând ca circulația trenurilor să fie reluată imediat ce restanțele vor fi achitate integral”, precizează CFR SA.

Trenuri Regio suspendate începând cu 21 octombrie 2025, ora 00:01:

  • R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord și retur
  • R 5539, R 5540: Pașcani – Suceava Nord și retur
  • R 5568, R 5570: Botoșani – Suceava Nord și retur
  • R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord – Urziceni și retur
  • R 8003: București Obor – Fetești
  • R 8005: București Obor – Constanța
  • R 5106, R 5107: Mărășești – Buzău și retur
  • R 5071, R 5072: Brazi – Buzău și retur
  • R 3030: Brașov – București Nord
  • R 3029: București Nord – Brașov
  • R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timișoara Nord – Oradea și retur
  • R 3126, R 3129: Gurahonț – Arad și retur
  • R 3127, R 3128: Arad – Brad și retur
  • R 4105, R 4106: Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur
  • R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – București Nord și retur
  • R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu și retur
  • R 4332: Satu Mare – Oradea
  • R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu și retur
  • R 4502: Siculeni – Brașov
  • R 4533, R 4536: Târgu Mureș – Războieni și retur
  • R 2441, R 2443: Târgu Mureș – Sibiu și retur
  • R 2445, R 2447: Teiuș – Târgu Mureș și retur
  • R 2560, R 2561: Mediaș – Sibiu și retur
  • R 2563: Sibiu – Sighișoara
  • R 2564: Beia Hm – Sibiu
  • R 2567, R 2568: Sibiu – Sighișoara și retur

Trenuri InterRegio suspendate începând cu 7 noiembrie 2025, până la noi dispoziții:

  • IR 1634 și IR 1633: Brașov – București Nord și retur
  • IR 1661 și IR 1662: București Nord – Iași și retur
  • IR 1571 și IR 1574: București Nord – Galați și retur
  • IR 1599 și IR 1590: București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur
  • IR 1531: Timișoara Nord – Baia Mare
  • IR 1530: Baia Mare – Timișoara Nord (anulat din 8 noiembrie 2025)
  • IR 1532: Satu Mare – Timișoara Nord
  • IR 1533: Timișoara Nord – Satu Mare (anulat din 10 noiembrie 2025)
  • IR 1537 și IR 1539: Timișoara Nord – Oradea și retur
  • IR 1743 și IR 1744: Arad – Oradea și retur
  • IR 1745 și IR 1746: Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur

