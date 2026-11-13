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Ciprian Ciucu ia în calcul reducerea frecvenței curselor STB de noapte. Ce linie va fi menținută

Data publicării:
STB noapte
Sursa foto: Facebook/ Societatea de Transport București STB SA
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Din articol
Biletele STB ar urma să poată fi cumpărate și de la parcometre

Cursele STB de noapte ar putea circula mai rar, însă eliminarea lor nu a fost decisă, a declarat primarul general Ciprian Ciucu. Precizarea vine după ce administratorul judiciar Remus Borza a propus renunțarea la transportul nocturn din cauza costurilor. Orice modificare va trebui analizată împreună cu TPBI și votată de Consiliul General, iar linia 100 dintre Aeroportul Otopeni și Piața Unirii va fi menținută.

Propunerea a fost prezentată în contextul procedurii de insolvență și al măsurilor pregătite pentru reducerea cheltuielilor STB. Remus Borza susține că transportul de noapte generează costuri mult mai mari decât veniturile obținute din bilete.

„Am făcut propunerea să eliminăm transportul de noapte. Alocăm 78 de troleibuze și autobuze și aproximativ 175 de șoferi, pe care îi plătim mult mai bine decât pe cei care lucrează ziua, iar Primăria ne plătește șoferii de noapte la tarif de zi. Chiar dacă, potrivit unor statistici ale TPBI, avem 100.000 de călători pe lună noaptea, în realitate sunt doar 9.000 de plătitori", a declarat administratorul judiciar.

Potrivit calculelor prezentate de acesta, cei aproximativ 9.000 de călători care își plătesc călătoriile pe timpul nopții generează venituri lunare de circa 27.000 de lei, echivalentul a puțin peste 5.000 de euro.

Borza estimează că salariile celor aproximativ 175 de șoferi alocați curselor nocturne ajung la 534.000 de euro pe lună, iar costurile cu combustibilul la încă 700.000 de euro.

„Punem în balanță 5.000 de euro venituri cu peste 500.000 de euro cheltuieli numai pentru salarii. Mai sunt încă aproximativ 700.000 de euro pe lună costuri cu combustibilul. Ajungem la 1,2 milioane de euro cheltuieli, față de venituri de 5.000 de euro. Trebuie să existe un echilibru și o justificare cost-beneficiu. Nu am o problemă să mențin cursele de noapte, dar Primăria și TPBI trebuie să le plătească la costul real", a susținut acesta.

Administratorul judiciar a precizat însă că linia expres 100 nu este vizată de propunere.

„Menținem linia expres 100, Aeroport-Piața Unirii. Aceasta va rămâne, pentru că este nevoie de o linie expresă care să facă legătura între Aeroportul Otopeni și Piața Unirii", a afirmat Borza.

Ciprian Ciucu a subliniat că eliminarea transportului public de noapte este doar o propunere, nu o decizie adoptată. Primarul general a arătat că ar putea fi luată în calcul o reducere a frecvenței curselor.

„Dânsul propune, Consiliul General votează, în condițiile în care și eu sunt de acord că propunerea este justificată. Deci va mai dura până atunci. O să analizăm împreună cu TPBI și poate cursele vor fi afectate într-o mică măsură, în sensul ca frecvența să fie ceva mai redusă", a declarat Ciucu.

Primarul a explicat că programul nocturn generează cheltuieli salariale suplimentare, deoarece șoferii primesc sporuri, iar turele și zilele libere trebuie acoperite de alți angajați. Până în prezent nu a fost anunțată o decizie finală, un calendar pentru modificarea programului sau lista liniilor care ar putea fi vizate.

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Biletele STB ar urma să poată fi cumpărate și de la parcometre

STB pregătește extinderea modalităților prin care bucureștenii își pot cumpăra bilete sau își pot încărca abonamentele. În prezent, titlurile de călătorie sunt disponibile la cele 138 de chioșcuri ale companiei și prin aplicația STB.

Remus Borza a anunțat un parteneriat cu Meridian Taxi, companie care operează peste 1.200 de mașini, prin intermediul căruia biletele ar urma să poată fi cumpărate din aplicația acesteia. Un alt parteneriat ar urma să ofere acces la titlurile de călătorie printr-o rețea de peste 2.000 de puncte de vânzare.

„Până la momentul acesta, bucureștenii își pot achiziționa titlul de călătorie de la cele 138 de chioșcuri ale noastre și din aplicația STB. Am încheiat un parteneriat cu Meridian Taxi, care are peste 1.200 de mașini, și am încheiat un parteneriat și cu o rețea care are peste 2.000 de puncte de vânzare. Dintr-un foc, sunt încă aproximativ 3.200 de puncte și canale prin care pot fi cumpărate titluri de călătorie STB", a afirmat administratorul judiciar.

Începând cu 1 decembrie, compania intenționează să folosească și cele 300 de parcometre ale Companiei Municipale Parking București pentru vânzarea titlurilor de călătorie și încărcarea cardurilor.

„De la 1 decembrie punem la dispoziția bucureștenilor și cele 300 de parcometre ale companiei municipale de parking, care vor putea emite titluri de călătorie, valida și încărca cardurile de călătorie", a declarat Borza.

Introducerea serviciului depinde de compatibilizarea sistemelor informatice folosite de STB și de compania municipală de parking. Până la finalizarea acestei etape tehnice, 1 decembrie rămâne termenul anunțat de administratorul judiciar.

Editor : A.D.

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