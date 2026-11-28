Circulaţia rutieră a fost blocată, sâmbătă seară, pe Drumul Expres 12 Craiova - Piteşti, între Balş şi Craiova, din cauza unui autocamion care tracta un autotren cu semiremorcă şi care a derapat. Potrivit drumarilor, utilajele de deszăpezire au fost prinse în ambuteiaj. În jurul orei 22:00, traficul a fost deschis pe o bandă din două.

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Sâmbătă seară, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a anunţat că circulaţia rutieră este blocată pe Drumul Expres 12, Craiova-Piteşti, între Balş şi Craiova, după ce un autocamion care tracta un autotren cu semiremorcă a derapat.

Potrivit sursei citate, utilajele de deszăpezire au fost prinse în ambuteiaj.

Ulterior, drumarii craioveni au precizat că, în jurul orei 22:00, ambele autocamioane au fost balizate corespunzător, iar circulaţia a fost deschisă pe o bandă din cele două ale şoselei expres.

Drumarii îi avertizează pe şoferi să circule în continuare cu atenţie, precizând că utilajele SDN Craiova acţionează la limita cu judeţul Olt pentru îndepărtarea zăpezii şi asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa anunţă că echipele Secţiei Autostrăzi sunt mobilizate şi acţionează cu material antiderapant pe Autostrăzile A2 şi A4, astfel încât circulaţia rutieră să se desfăşoare în condiţii de siguranţă.

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Drumarii constănţeni fac apel la conducătorii auto să circule prudent, să adapteze viteza la condiţiile din trafic şi să plece la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă.

Editor : A.C.