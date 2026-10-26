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Circulaţia pe A0 Nord, amânată spre finalul anului. Un fost oficial din Min. Transporturilor anunţase că inaugurarea va avea loc luni

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autostrada de centura a0 lot 3
Circulaţia pe A0 Nord pe tronsoanele Afumaţi- Pantelimon – Cernica, amânată spre finalul lui 2026. Foto: Facebook/ Horațiu Cosma
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Din articol
Anunţul anterior de la Ministerul Transporturilor

Circulaţia pe A0 Nord pe tronsoanele Afumaţi - Pantelimon - Cernica nu s-a deschis, luni, aşa cum anunţase un oficial din Ministerul Transporturilor, însă va avea loc până la finalul anului, după cum a informat Consiliul Judeţean Ilfov.

În urmă cu câteva zile, Horaţiu Cosma, fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, declarase că începând cu data de 26 octombrie se va circula pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumaţi, Pantelimon şi conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanţa. Conducerea CNAIR spune, însă, că „mai sunt lucrări de făcut”. 

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„Se va deschide Circulaţia pe A0  – pe tronsoanele Afumaţi – Pantelimon şi Pantelimon – Cernica (A2) până la finalul anului. Asta înseamnă aproape 13 km de autostradă, care să fluidizeze traficul în regiunea Ilfov – Bucureşti”, a comunicat, luni, Consiliul Judeţean Ilfov.

Preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, spune că A0 este varianta rapidă pentru zeci de mii de familii care tranzitează Ilfov – Bucureşti spre şcoli, grădiniţe, serviciu. „Aceast nou drum construit de CNAIR se conctează la drumurile judeţene construite de noi, în Ilfov, la celelalte autostrăzi – A2, A1, A3, dar şi la DN1. O familie care locuieşte în estul judeţului, în Pantelimon, Brăneşti, Cernica, Petrăchioaia, Afumaţi va avea la dispoziţie A0, DJ100, curând şi DJ301, va avea puncte cheie prin care va ajunge pe A2, pe A0 şi pe Centura Capitalei. Astfel, timpii de trafic vor fi reduşi semnificativ”, a precizat Thuma.

Anunţul anterior de la Ministerul Transporturilor

Pe data de 20 octombrie, Horaţiu Cosma, secretar de stat la acel moment în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) anunţa că, luni, 26 octombrie, se va deschide circulaţia pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumaţi, Pantelimon şi conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanţa.  

„Luni, 26 octombrie, deschidem circulaţia pe încă 13 km din Autostrada Capitalei A0 Nord! Veşti bune pentru şoferii din Bucureşti şi Ilfov: luni deschidem circulaţia pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumaţi, Pantelimon şi conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanţa. Sunt aproximativ 13 km de autostradă care vor face diferenţa pentru traficul din jurul capitalei, împărţiţi între loturile 3 Afumaţi - Pantelimon şi 4 Pantelimon - Cernica (A2)”, arăta în urmă cu o săptămână Horaţiu Cosma, într-o postare pe Facebook.

Acum, după ce inaugurarea nu a avut loc, acesta spune că este vorba despre o decizie politică şi acuză conducerea CNAIR şi pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, că au hotărât să mai tragă de timp câteva zile. Oficialii CNAIR au precizat, însă, că „mai sunt lucrări de făcut”, fără să avanseze un termen în acest sens.

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„Astăzi trebuia să circulăm pe A0 Nord, între Afumaţi şi Cernica. Planul era făcut, lucrările erau pe ultimii câţiva metri, iar deschiderea circulaţiei era pregătită. Dar Grindeanu şi Pistol au spus „NU”. Au decis să mai tragă de timp câteva zile. Au decis că orgoliile lor politice sunt mai importante decât timpul pierdut în trafic, decât nervii şi decât siguranţa zecilor de mii de oameni care aşteaptă să poată circula pe o autostradă modernă în jurul Bucureştiului. Constructorii mai aveau câteva sute de metri de parapete de instalat pe corpul autostrăzii. Muncă de 2-3 zile. Pistol, la ordinul lui Grindeanu, le-a ordonat să o lase mai moale”, susţine Cosma, luni, într-o postare pe Facebook.

Odată cu inaugurarea loturilor 3 (Afumaţi – Pantelimon) şi 4 (Pantelimon-Cernica) se va putea circula pe aproximativ 13 kilometri din Autostrada Capitalei A0 Nord.

Editor : Ș.R.

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