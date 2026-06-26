Live TV

Circulația pe A0 Nord, lotul Joița-Corbeanca, s-ar putea deschide până la finalul anului. În ce stadiu sunt lucrările

Data publicării:
A0
La nodul rutier cu DN1A se asfaltează bretelele. Captură video CNAIR
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Stadiul fizic al lucrărilor pe A0 Nord, lotul 1 Joiţa - Corbeanca, se apropie de 63%, iar circulaţia s-ar putea deschide până la sfârşitul anului, dacă ritmul de lucru se menţine, a anunţat, vineri, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

„A0 Nord, lotul 1 (Joiţa-Corbeanca): stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 63%! Asocierea de constructori români şi italieni (Retter-Pizzarotti) este mobilizată pe cei 17,5 km ai acestui lot, cu 650 de muncitori şi 330 de utilaje. Se lucrează la: aşternere asfalt (strat de uzură), montare parapet metalic şi panouri fonoabsorbante, fundaţii spaţii de parcare (km 14+500), relocări conducte de gaz metan, terasamente, consolidări, montare elemente ITS (Intelligent Transport System), dispozitive pentru evacuarea apelor pluviale”, a notat Pistol.

De asemenea, la nodul rutier cu DN1A se asfaltează bretelele, se execută şanţurile pentru evacuarea apelor pluviale, taluzări, se aşterne balast stabilizat cu ciment (BSC) şi se montează sisteme ITS.

În plus, se montează grinzi şi se betonează plăcile de suprabetonare la podul peste CF Bucureşti-Ploieşti (610 m) şi la cel peste DN7 şi CF Bucureşti-Piteşti (760 m). „Acestea sunt cele mai complexe structuri din cele 10 poduri şi pasaje construite pe traseul lotului 1 al A0 Nord”, a precizat şeful CNAIR.

Potrivit acestuia, menţinerea ritmului actual de lucru ar face posibilă deschiderea circulaţiei până la finalul acestui an, în avans faţă de termenul contractual (aprilie 2027). Valoarea contractului, finanţat prin Programul Transport (#PT) 2021-2027, este de 815,07 milioane lei (fără TVA).

Traseul lotului 1 al A0 Nord se desfăşoară între A1 şi DN1, pe teritoriul judeţului Ilfov (pe raza localităţilor Dragomireşti - Vale, Buftea, Mogoşoaia şi Corbeanca) şi pe teritoriul judeţului Giurgiu (pe raza localităţilor Joiţa şi Săbăreni).

Autostrada de Centură a Capitalei (A0) este esenţială pentru dezvoltarea economică a României, dar şi a regiunii Bucureşti - Ilfov, care asigură anual aproximativ 25% din PIB.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Furtuna, fulgere, ploaie
2
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
3
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat...
ultimul american care a plecat din afganistan
4
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce George Simion a susținut că un consilier prezidențial l-a...
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
Digi Sport
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Jaf de proporții în Corbeanca. Un bărbat a reclamat la poliție că i-au fost furate bunuri de 2 milioane de euro
cnair trafic rutier aglomeratie
CNAIR: Circulație îngreunată pe Podul Giurgiu–Ruse din cauza lucrărilor pe partea bulgară. Șoferii așteaptă zeci de minute
Restricții de circulație pe podul Giurgiu - Ruse.
Șoferii nu vor plăti taxa de pod la Giurgiu–Ruse sâmbătă, pe 20 iunie. Anunțul CNAIR
pod braila in reparatii
Epopee fără sfârșit: Podul suspendat peste Dunăre a intrat iar în reparații. „Așa des se defectează?! Nu e normal!”
al doilea pod giurgiu ruse
CNAIR a anunțat proiectantul celui de-al doilea pod Giurgiu-Ruse. Contractul este finanțat din fonduri europene nerambursabile
Recomandările redacţiei
Europarlamentarul Siegfried Mureșan.
Continuă negocierile pentru Guvern. PNL, USR și UDMR îl propun pe...
siegfried muresan
Prima reacție a lui Siegfried Mureșan, nominalizat prim-ministru de...
Ședință CSAT
Nicușor Dan va convoca Consiliul Suprem de Apărare a Țării pe 30...
femei cu umbrela in soare
Canicula cuprinde toată țara. ANM a emis primul cod roșu din sezon...
Ultimele știri
Lorand Turos: Este firesc ca acest pol de dreapta să aibă o propunere de premier. Trebuie să găsim soluții pentru deblocarea situației
Nou bilanț al deceselor în urma cutremurelor din Venezuela: 235 de morți. „Fiecare oră contează” pentru salvarea supraviețuitorilor
Nicuşor Dan, de Ziua Drapelului: Sub culorile tricolorului, România a devenit un stat puternic şi modern
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Nicoletei Luciu, debut elegant în lumea modei la doar 14 ani: "Așchia nu sare departe de trunchi". Kim...
Cancan
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
Fanatik.ro
Șocant! Soția fostului jucător al lui Dinamo, tăiată cu briceagul azi noapte în București! Femeia, urcată în...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Cum ar fi încercat idolul fotbalului din Ucraina să obțină cetățenia română. Acesta se apără: ”Am una singură”
Adevărul
„Cine ne va plăti când vom fi înlocuiți de roboți?” Muncitorii indieni, filmați pentru a antrena inteligența...
Playtech
Ce avere neaşteptată are Siegfried Mureșan. Este rivalul lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
Digi FM
Elena Udrea, reacție dură după o vacanță la Mamaia: „Este un dezastru. Ați distrus tot”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT de la Cupa Mondială! Diana Munteanu a pierdut pariul cu Dan Alexa: ce trebuie să facă acum
Pro FM
Val de reacții după ce o presupusă fostă iubită a lui Callum Turner a făcut dezvăluiri controversate...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fostul soț al Sofiei Vergara, mărturisiri despre lupta cu boala misterioasă: „Am avut dureri atât de mari...
Adevarul
România nu are locuințe ieftine, dar sunt mai accesibile decât în multe state europene. Bulgaria stă puțin...
Newsweek
Pensii militare: Vot de respingere pentru reducerea vârstei de pensionare cu 3 ani la polițiști și militari
Digi FM
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la recepția de Ziua Independenței SUA. Partenera lui Nicușor Dan a atras...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Natura, în cea mai dură formă a ei. Momentul când un vultur a atacat un cuib de berze și le-a mâncat puii
Film Now
Top șapte staruri de la Hollywood care au dispărut din lumina reflectoarelor, dar care rămân de neuitat. Cu...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...