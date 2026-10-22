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Circulația pe două noi secțiuni ale Autostrăzii Transilvania (A3) ar putea fi deschisă până la finalul anului

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autostrada transilvania cristian pistol
Foto: Facebook / Cristian Pistol
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Obiectivul nostru rămâne deschiderea circulaţiei pe secţiunile Nădăşelu - Zimbor (30,6 km) şi Suplacu de Barcău - Chiribiş (26,35 km) până la finalul anului, dar depinde de vreme şi de ultimele verificări, a transmis, joi, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

„Am fost astăzi pe trei şantiere ale Autostrăzii Transilvania (A3). Plouă, iar asfaltul şi marcajele aşteaptă vreme uscată - dar parapeţii se montează. La viaductele Topa Mică şi Nădăşelu, asocierea turco-română (Ozaltin - Ilgaz - Visio Construct) lucrează la hidroizolaţie, structura rutieră şi parapete: stadiul fizic este de 87,80%. Pe secţiunile Nădăşelu - Zimbor (30,6 km), constructorul român (UMB Spedition) e la finisaje: parapet direcţional, indicatoare, borduri la parcări; stadiul fizic este de 99,30%. Pe secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş (26,35 km), constructorul român (Construcţii Erbaşu) montează parapeţi; terasamentele sunt finalizate, iar stratul de uzură şi marcajele se vor executa imediat ce vremea permite; stadiul fizic este de 95,39%. Obiectivul nostru rămâne deschiderea circulaţiei pe toate aceste sectoare până la finalul anului: ar însemna 155 km continui de autostradă între Poarta Sălajului şi Târgu Mureş, plus încă 26 km spre Borş. Depinde de vreme şi de ultimele verificări - dar oamenii pe care i-am văzut astăzi, în ploaie, nu stau”, a notat Pistol. 

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Editor : Liviu Cojan

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