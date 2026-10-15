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Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricționată în a doua jumătate a lunii octombrie

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podul Prieteniei de la Giurgiu-Ruse
Podul Prieteniei de la Giurgiu-Ruse. Foto: Inquam Photos/George Călin
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Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, în perioadele 19-22 octombrie și 26-29 octombrie, din cauza unor lucrări la rosturile de dilatare. Șoferii trebuie să ia în calcul creșterea timpilor de așteptare la traversarea frontierei, a anunțat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Prima etapă a restricțiilor începe luni, 19 octombrie, la ora 09:00, și se încheie joi, 22 octombrie, la ora 17:00. În această perioadă va fi închisă banda din dreapta, iar vehiculele vor circula alternativ, în ambele sensuri, pe banda din stânga.

A doua etapă este programată între luni, 26 octombrie, ora 09:00, și joi, 29 octombrie, ora 17:00. De această dată, lucrările vor impune închiderea benzii din stânga, iar circulația se va desfășura alternativ pe banda din dreapta.

În ambele intervale, traficul va fi dirijat de personalul desemnat, care va permite alternativ trecerea vehiculelor din fiecare sens, la intervale de aproximativ 20 de minute.

Restricțiile sunt necesare pentru executarea unor lucrări de construcție și pentru montarea rosturilor de dilatare ale podului.

Autoritățile le recomandă șoferilor să își planifice călătoriile în funcție de aceste restricții și să ia în calcul posibile întârzieri la trecerea frontierei dintre România și Bulgaria.

Editor : A.D.

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