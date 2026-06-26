Circulaţia pe Podul Prieteniei va fi oprită temporar sâmbătă

Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închisă temporar, sâmbătă pentru toate categoriile de autovehicule, ca urmare a organizării unei parade a ambarcaţiunilor din România şi Bulgaria, pe fluviul Dunărea, eveniment ce va fi însoţit de un spectacol de artificii organizat în zona centrală a podului, relatează Agerpres.



„Sâmbătă, 27 iunie 2026, va avea loc evenimentul transfrontalier Parada ambarcaţiunilor - două drapele, un fluviu, organizat pe fluviul Dunărea, în municipiile Giurgiu şi Ruse. Evenimentul va cuprinde o paradă a ambarcaţiunilor, cu defilare pe Dunăre, ce va putea fi urmărită de pe ambele maluri ale fluviului, precum şi de pe Podul Prieteniei. În cursul serii, pe ambele maluri vor avea loc concerte, iar manifestările se vor încheia cu un spectacol de artificii organizat în zona centrală a Podului Prieteniei”, se arată într-un comunicat de presă, emis vineri, de ITPF Giurgiu.



Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a evenimentului pirotehnic, circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închisă temporar în intervalul orar 17:00 - 17:30, pentru toate categoriile de autovehicule.



În aceste condiţii autorităţile de frontieră recomandă participanţilor la trafic să îşi planifice deplasările ţinând cont de această restricţie temporară de circulaţie şi să respecte indicaţiile poliţiştilor şi ale celorlalte autorităţi aflate în teren.

Editor : M.C