Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse revine la normal. Lucrările de reparaţie au fost finalizate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restabilită definitiv, pe ambele sensuri şi pentru toate tipurile de vehicule, începând de marţi, 30 iunie, ora 10:00, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparaţie.

"Informaţii suplimentare cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare, precum şi informaţii despre vinieta electronică şi sistemul e-TOLL sunt disponibile la următoarele link-uri: www.mvr.bg; https://bgtoll.bg/", se precizează într-un comunicat al MAE.

MAE reaminteşte că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie atât informaţiile disponibile pe site-ul MAE, la secţiunea Sfaturi de călătorie, cât şi aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : A.P.